"НАТО умерло": Келлог сделал неутешительный вывод и неожиданное предложение

Кот Келлог предлагает создать новый оборонный альянс / © скриншот с видео

Бывший спецпосланник США по Украине генерал-лейтенант Кит Келлог выразил убеждение, что Россия уже не способна одержать победу на поле боя. В то же время американский военный деятель жестко раскритиковал нынешнее состояние Североатлантического альянса, отметив необходимость формирования совершенно новой архитектуры европейской безопасности.

Об этом пишет издание Die Welt со ссылкой на интервью политика.

Почему Россия обречена на поражение

По словам Келлога, хотя Кремль и извлекает определенную косвенную выгоду от эскалации на Ближнем Востоке благодаря росту цен на нефть, его вооруженные силы слишком истощены. Генерал заметил, что россияне так и не смогли форсировать Днепр, не захватили ни Киев, ни Харьков или Одессу, и вообще не разгромили украинскую армию.

Он сравнил ситуацию с войной в Афганистане, откуда Советский Союз вынужден был вывести войска после потери 18 тысяч солдат. В настоящее время потери РФ, по оценкам Келлога, составляют от 1,2 до 1,4 миллиона убитыми и ранеными.

Американский генерал убежден, что Владимир Путин живет в иллюзиях собственного могущества в надежде захватить весь Донбасс. Однако такие попытки будут стоить российскому диктатору еще сотни тысяч жизней, что может стать роковым для его режима. По мнению эксперта, украинская сторона готова к прекращению огня по нынешней линии фронта, но проблема именно в нежелании Путина идти на компромиссы.

Европа должна действовать решительно и принимать ответственность

Оценивая ожидания политики США, Келлог перевел фокус внимания на европейских партнеров. Он откровенно раскритиковал нерешительность некоторых стран, приведя в пример ситуацию с замороженными российскими активами. Миллиарды евро лежат в Бельгии, но их до сих пор не конфисковали и не передали Украине для усиления ее обороноспособности.

В то же время, политик высоко оценил усилия Польши, которая быстро осознала масштабы российской угрозы и существенно увеличила свой оборонный бюджет.

В противоположность Варшаве другие государства выглядят слабыми. Например, Великобритания, когда-то имевшая статус могущественного морского государства, ныне не способна поддерживать боеспособность своих двух авианосцев, одновременно стоящих на ремонте.

Смерть НАТО и новый союз безопасности

Наиболее радикальными стали высказывания Келлога по поводу будущего Североатлантического альянса. Он считает, что Соединенным Штатам придется пересмотреть свою роль в этой структуре.

Организация разрослась с 12 до 32 членов, но эффективность многих из них вызывает сомнения. Политик открыто спрашивает, какой реальный военный или финансовый вклад в общую безопасность вносят такие страны, как Албания или Черногория.

«НАТО, которым мы его знаем сегодня, мертвое. Возможно, нам нужна новая структура обороны и новая система безопасности. Начиная с Польши, Украины, Германии и, возможно, некоторых других стран, с которыми мы имели альянсы раньше, в то время как другие останутся в стороне», — отметил Келлог.

Ситуация на Ближнем Востоке и иранская угроза

Затронул политик и ближневосточный кризис. Он считает вполне оправданным разочарование США из-за того, что союзники по НАТО затягивают поддержку в вопросе разблокирования Ормузского пролива. По мнению Келлога, именно европейские страны годами позволяли иранской угрозе расти, и теперь мир сталкивается с последствиями этого бездействия.

Хотя масштабная наземная операция американских войск на территории Ирана крайне маловероятна из-за огромной площади страны, вполне возможным сценарием остается точечный захват острова Харк. Именно через этот стратегический объект проходит до 90% всего нефтяного экспорта Тегерана, что позволило эффективно ограничить экономическое влияние Ирана на глобальные рынки.

