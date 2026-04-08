Министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене сообщила, что планирует направить на работу в Украину своего нового заместителя Арномедаса Галдикаса. Чиновник не смог однозначно ответить на вопрос, кому принадлежит Крым. А именно его в Литве часто ставят, чтобы протестовать на пророссийские взгляды.

Что известно об Арномедасе Галдикасе

Галдикас во время интервью затруднился четко определить, какой стране принадлежит полуостров. Министр сообщила, что уже проинформировала его о «будущем путешествии».

«Мы направим нашего вицеминистра работать в Украину. Я уже сказала ему вчера, что ему придется уехать», — заявила Якубаускене.

Издание уточняет, что Галдикас сначала не понимал сути вопроса о Крыме, но согласился, что территория полуострова принадлежит Украине.

Якубаускене не предоставила подробности о новых обязанностях своего заместителя в Украине. Известно, что в должности он находится менее месяца, от 16 марта, по назначению партией «Заря Нямунаса», входящей в правительственную коалицию.

Напомним, Литва — одна из стран, разработавшая в 2025 году планы действий в случае массового перемещения сотен тысяч человек, которые будут убегать от накопления российских войск или нападения.

Ранее речь шла о том, что Литва меняет подход к мигрантам. Там уже анонсировали более жесткие правила.