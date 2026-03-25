Вторжение из России: в одной из стран Балтии раздался взрыв из-за дрона, поднята армия и спецназ

Флаг Латвии / © Reuters

Реклама

В воздушном пространстве Латвии зафиксирован очередной инцидент с иностранным беспилотником. Дрон залетел на территорию страны со стороны России, что вынудило оборонные ведомства привести подразделения в состояние готовности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Латвии, пишет «Европейская правда».

По данным латвийского оборонного ведомства, нарушение воздушного пространства было зафиксировано системами слежения. Инцидент произошел в Краславском районе, непосредственно граничащем со страной-агрессором.

Реклама

«Системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв, в Краславском районе», — говорится в заявлении министерства.

На место происшествия выехали подразделения Национальных вооруженных сил Латвии, представители Государственной полиции и Государственной пограничной службы.

Какие последствия

В ходе обследования территории специалисты обнаружили обломки БпЛА. Предварительно подтверждено, что дрон прибыл с территории России. К счастью, падение беспилотника не привело к жертвам или разрушениям.

В оборонном ведомстве отметили: «Гражданское население не пострадало, повреждения гражданской инфраструктуры не нанесены».

Реклама

В настоящее время продолжается детальное выяснение всех обстоятельств инцидента. Несмотря на инцидент, латвийские военные призывают граждан сохранять покой.

В Минобороны Латвии заверили, что по состоянию на данный момент «дальнейшей угрозы безопасности гражданского населения и воздушного пространства Латвии нет».

Напомним, журналист и политический аналитик Виталий Портников предупреждал о риске возможного «гибридного» нападения России на страны Балтии и угрозы для НАТО в случае недостаточно жесткой реакции.

По его словам, предпосылки для нынешних рисков были заложены еще после аннексии Крыма в 2014 году, когда международное сообщество ограничилось умеренными санкциями. Это, по его мнению, дало сигнал Кремлю об отсутствии решительного ответа и способствовало дальнейшей агрессии, в частности, войне на Донбассе.

Реклама

Портников также подчеркивал, что российская стратегия часто базируется на создании мифа о «сепаратизме», который используется как прикрытие для военного присутствия. Подобный сценарий, по его оценке, применим и в странах Балтии, в частности в эстонской Нарве.

Он подчеркивал, что игнорирование таких действий или их неправильная интерпретация может привести к более масштабному конфликту и серьезным последствиям для европейской безопасности.

Также чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019 гг.) Валерий Чалый заявлял о риске прямого нападения России на одну из стран НАТО.

По его словам, такое вторжение может произойти раньше, чем ожидается, и не обязательно, когда Россия будет полностью готова, а когда к этому не будут готовы европейские страны.

Реклама

Он также отмечал необходимость усиления военной поддержки Украины, чтобы предотвратить дальнейшее расширение войны.