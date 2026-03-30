Россия впервые признала смерть поляка Кшиштофа Галоса: какую абсурдную причину назвали

Кшиштоф Галос с бойцами из ВСУ / © Слідство інфо

Министерство иностранных дел РФ официально подтвердило смерть польского гражданина Кшиштофа Галоса в следственном изоляторе Таганрога. Мужчина перестал выходить на связь после поездки в Украину. Впоследствии выяснилось, что его задержали российские военные.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на документ российского МИД, который получили сын покойного и посольство Польши в Москве.

Что известно о задержании и смерти Кшиштофа Галоса

Согласно официальному ответу российской стороны, Кшиштофа Галоса арестовали в оккупированном Мелитополе. Основанием для задержания назвали «противодействие специальной военной операции». После ареста поляка перевели в следственный изолятор №2 в городе Таганрог (Ростовская область РФ).

Российские власти утверждают, что смерть наступила еще 4 июля 2023 года. Причиной назвали «кардиомиопатию неизвестной этиологии», которая якобы повлекла за собой отек головного мозга, легких и острую сердечно-сосудистую недостаточность. Погребение состоялось на кладбище в Таганроге за счет российского бюджета.

Реакция семьи и дипломатов

Несмотря на официальное подтверждение факта смерти, семья Галос и польские дипломаты до сих пор не получили свидетельства о смерти. Посольство Польши в Москве уже обратилось в МИД РФ с соответствующим запросом на получение юридических документов.

Сын умершего подчеркнул, что сейчас приоритетом для родных является возвращение тела на родину.

«Самое важное для нашей семьи — обеспечить нашему отцу должное погребение и получить свидетельство о смерти», — отметил он.

В настоящее время семья поддерживает контакт с Министерством иностранных дел Польши. Ведомство пообещало содействовать в процессе возможной репатриации останков Кшиштофа Галоса в Польшу.

Дело поляка Кшиштофа Галоса — что известно

Кшиштоф Галос — польский гражданин, который в апреле 2023 года приехал в Украину, чтобы своими глазами увидеть войну. Но при загадочных обстоятельствах оказался в плену и погиб в СИЗО Таганрога. По данным расследования «Слідства.Інфо», последний раз его видели 20 апреля 2023 года на украинском блокпосту в селе Григорьевка Запорожской области. Несмотря на предостережения военных, иностранец настаивал на поездке в оккупированный Энергодар якобы «к девушке» и в тот же день исчез, сумев пересечь линию фронта.

Четверо украинских военных, которые находились в СИЗО №2 Таганрога вместе с поляком, подтвердили журналистам, что видели, как иностранца жестоко пытали. Применение силы к «поляку-туристу» фактически подтвердил и гауляйтер оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий. В эфире российского телевидения он кичился задержанием иностранца, отметив, что тот сначала не хотел сотрудничать. Об этой ситуации стало известно только в декабре 2025 года, когда польское издание Gazeta Wyborcza выяснило информацию о Кшиштофе Галосе.

