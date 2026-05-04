ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
71
Время на прочтение
2 мин

США запускают военную операцию в Ормузском проливе: что известно

США объявили о начале военной операции в Ормузском проливе по сопровождению судов и обеспечению свободы навигации на фоне обострения напряжения с Ираном.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
CENTCOM

CENTCOM / © twitter.com/CENTCOM

США объявили о начале новой военной миссии для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе .

Об этом сообщило United States Central Command в соцсети X.

Американское командование заявило, что начинает поддержку операции, направленной на восстановление свободы навигации для коммерческих судов в стратегически важном регионе. Речь идет о сопровождении кораблей, оказавшихся заблокированными на фоне обострения конфликта с Ираном.

В CENTCOM подчеркнули, что эта миссия имеет ключевое значение для глобальной экономики, ведь через Ормузский пролив проходит значительная часть мировых поставок нефти и других ресурсов.

К реализации проекта «Свобода» США привлекут эсминцы с управляемыми ракетами, более ста самолетов наземного и морского базирования, разнопрофильные беспилотные платформы, а также около 15 тысяч военных.

Операция является частью более широкой стратегии США в регионе, в том числе на фоне уже действующей морской блокады Ирана и напряженной ситуации в Персидском заливе.

Война в Иране – последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что командующий Центральным командованием США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг, 30 апреля, представит президенту Дональду Трампу новые планы возможных военных действий в Иране . Этот доклад может свидетельствовать о том, что Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций, чтобы попытаться выйти из тупика в переговорах.

Ранее сообщалось, что США намерены продолжать блокаду иранских портов, пока Тегеран не согласится на американские условия по отказу от ядерного оружия. «Блокада эффективнее бомбардировки», — заявил Дональд Трамп.

Между тем, иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что любые попытки Соединенных Штатов Америки блокировать порты в Иране «обречены на провал».

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
71
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie