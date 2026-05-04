США запускают военную операцию в Ормузском проливе: что известно

CENTCOM / © twitter.com/CENTCOM

США объявили о начале новой военной миссии для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе .

Об этом сообщило United States Central Command в соцсети X.

Американское командование заявило, что начинает поддержку операции, направленной на восстановление свободы навигации для коммерческих судов в стратегически важном регионе. Речь идет о сопровождении кораблей, оказавшихся заблокированными на фоне обострения конфликта с Ираном.

В CENTCOM подчеркнули, что эта миссия имеет ключевое значение для глобальной экономики, ведь через Ормузский пролив проходит значительная часть мировых поставок нефти и других ресурсов.

К реализации проекта «Свобода» США привлекут эсминцы с управляемыми ракетами, более ста самолетов наземного и морского базирования, разнопрофильные беспилотные платформы, а также около 15 тысяч военных.

Операция является частью более широкой стратегии США в регионе, в том числе на фоне уже действующей морской блокады Ирана и напряженной ситуации в Персидском заливе.

Напомним, ранее сообщалось, что командующий Центральным командованием США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг, 30 апреля, представит президенту Дональду Трампу новые планы возможных военных действий в Иране . Этот доклад может свидетельствовать о том, что Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций, чтобы попытаться выйти из тупика в переговорах.

Ранее сообщалось, что США намерены продолжать блокаду иранских портов, пока Тегеран не согласится на американские условия по отказу от ядерного оружия. «Блокада эффективнее бомбардировки», — заявил Дональд Трамп.

Между тем, иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что любые попытки Соединенных Штатов Америки блокировать порты в Иране «обречены на провал».

