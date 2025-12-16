Трамп выступит с обращением к нации из Белого дома: что известно

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что обратится к американцам из Белого дома.

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Дорогие американцы: Я обращусь к нации завтра вечером, в эфире из Белого дома, в 21:00 по восточному времени. Жду не дождусь, когда увижу вас тогда. Это был отличный год для нашей страны, и лучше еще ждет!» — написал Трамп.

Реклама

В СМИ предполагают, что обращение Дональда Трампа будет посвящено итогам 2025 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что для Украины «территория потеряна», но пообещал гарантии безопасности.