Трамп выступит с обращением к нации из Белого дома: что известно
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратится к нации в среду, 17 декабря.
Президент США Дональд Трамп анонсировал, что обратится к американцам из Белого дома.
Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.
«Дорогие американцы: Я обращусь к нации завтра вечером, в эфире из Белого дома, в 21:00 по восточному времени. Жду не дождусь, когда увижу вас тогда. Это был отличный год для нашей страны, и лучше еще ждет!» — написал Трамп.
В СМИ предполагают, что обращение Дональда Трампа будет посвящено итогам 2025 года.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что для Украины «территория потеряна», но пообещал гарантии безопасности.