Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
635
Время на прочтение
1 мин

Трамп выступит с обращением к нации из Белого дома: что известно

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратится к нации в среду, 17 декабря.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что обратится к американцам из Белого дома.

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Дорогие американцы: Я обращусь к нации завтра вечером, в эфире из Белого дома, в 21:00 по восточному времени. Жду не дождусь, когда увижу вас тогда. Это был отличный год для нашей страны, и лучше еще ждет!» — написал Трамп.

В СМИ предполагают, что обращение Дональда Трампа будет посвящено итогам 2025 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что для Украины «территория потеряна», но пообещал гарантии безопасности.

