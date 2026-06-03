Не повторяйте этого на границе Польши: украинку развернули из-за одной фразы

Ситуация на границе

Реклама

Украинцам, планирующим поездку в Польшу, советуют внимательно относиться к ответам во время прохождения пограничного контроля.

О случае с украинкой, которую не пропустили через польскую границу, рассказал представитель компании по визовой поддержке и трудоустройству в Европе в TikTok.

Что произошло на границе с женщиной из Украины

По его словам, женщина ехала в Польшу и сообщила пограничникам, что якобы планирует провести в стране всего несколько дней у дочери. Во время проверки ее подробно расспрашивали о целях поездки, наличных деньгах и месте жительства.

Реклама

В частности, пограничник уточнял:

куда она едет;

сколько денег есть с собой;

что перевозит в багаже;

где планирует проживать.

Украинка сообщила, что едет к дочери в Гданьск на три дня и имеет при себе 300 злотых. Однако объем багажа вызвал подозрения у пограничников — вещей было гораздо больше, чем нужно для короткой поездки.

Ситуация усугубилась после того, как женщина не смогла назвать точный адрес дочери. После дополнительных вопросов она призналась, что действительно планировала поехать на работу по биометрическому паспорту.

Почему отказали во въезде в Польшу

Именно этот ответ и стал ключевой причиной отказа во въезде.

Реклама

Как объясняют специалисты, для официального трудоустройства в Польше недостаточно только биометрического паспорта. Человек должен иметь:

приглашение или разрешение на работу;

достаточную сумму денежных средств для пребывания;

подтверждение места жительства;

медицинское страхование.

В этом случае у женщины не было ни документов на работу, ни страховки, которая обязательна для пересечения польской границы.

Эксперты советуют украинцам заранее проверять пакет документов и четко объяснять настоящую цель поездки во избежание проблем во время контроля.

Новости партнеров