Кот застрял в барабане стиралки во время ее работы: чем все закончилось

Кот в барабане стиральной машины

В Китае выжил кот, застрявший в барабане стиральной машины. Он получил незначительные травмы.

Об этом пишет South China Morning Post.

Видео, опубликованное 5 декабря его пользователем под ником @jiemodaxiaojie стало вирусным, собрав 217 000 избранных и 20 000 комментариев. Владелица рассказала, что была шокирована, обнаружив своего кота внутри стиральной машины, когда вынимала из нее белье.

Кот по кличке Цзиньтяо находился в барабане в течение всей программы, которая длилась более 10 минут. Единственной «травмой» после пережитого им испытания стал алый нос. На видео мокрый до нитки и дрожащий кот спотыкается к своему хозяину.

Женщина сказала, что не решилась прикоснуться к нему, не зная, ранен ли он. Впрочем, на видео видно, что кот выглядит здоровым и оживленным. Кот получил лишь незначительные травмы лап и поправился после того, как она вытерла его и высушила феном.

Владелица животного пообещала, что в будущем будет внимательнее при пользовании стиральной машиной.

Однако она столкнулась с критикой в интернете за свою халатность. Некоторые даже обвинили ее в жестоком обращении с котом.

«Увидев своего кота, несколько минут застрявшего в стиральной машине, она не сразу проверила его состояние и не отправила в больницу, а записала кота на видео, сказав, что слишком боится к нему прикасаться. Ей никогда не следует разрешать заводить кота», — написал один пользователь.

Другой добавил: «Возможно, было глупо касаться кота, не зная, имеет ли у него внутренние травмы».

Многие призывали женщину немедленно отправить Цзиньтяо в больницу, чтобы проверить, есть ли у него невидимые травмы. Она не ответила на эти сообщения и не раскрыла, предоставила ли коту ветеринарный осмотр.

Третий комментатор призвал семей с домашними животными всегда проверять, не прячутся ли они в барабане стиральной машины, прежде чем пользоваться ею.

Раньше мы писали о том, что положить к переноске кота, чтобы тот не боялся визита к ветеринару.

Да, довольно простое действие может помочь вашему любимцу избавиться от тревоги. Специалисты советуют положить внутрь переноски у них свежие, ароматные травы. Лучше всего для этого подходят мелисса или мята.

Природный запах этих трав имеет мягкий седативный эффект, что значительно успокаивает кошачьую нервную систему. Эти растения известны благодаря своим расслабляющим свойствам и не вредят коту, создавая ощущение более привычной и безопасной среды.