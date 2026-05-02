Сестры-близняшки сделали тест ДНК и были шокированы результатом: оказалось, что у них разные родители

Тест ДНК шокировал сестер-близняшек / © unsplash.com

Реклама

Две сестры-близняшки из Великобритании узнали, что они лишь сводные сестры, хотя родились с разницей в несколько минут. Тест ДНК показал, что у них разные родители.

Об этом пишет BBC.

Сестры-близняшки узнали, что у них разные родители: как такое возможно

Можно было бы подумать, что мало что может быть более очевидным, чем то, что близнецы имеют общих родителей, но две женщины, которые родились с разницей в несколько минут, узнали, что на самом деле они не родные сестры, поскольку у них не один отец.

Реклама

Мишель и Лавиния Осборн узнали о своем настоящем происхождении после того, как Мишель сделала тест на ДНК дома.

Хотя они развивались в одном лоне, на самом деле у каждой из них другой отец — это чрезвычайно редкий случай.

Это явление называется гетеропатерной суперфекундацией, и для его возникновения должно совпасть множество факторов, которые по отдельности маловероятны, поэтому вероятность такого случая является астрономически низкой.

Этот процесс происходит, когда во время менструального цикла высвобождается более чем одна яйцеклетка.

Реклама

При этом более чем один из них должен быть оплодотворен спермой от более чем одного партнера, а затем оба эмбриона должны выжить в течение беременности.

Это настолько редкое явление, что во всем мире было выявлено лишь около 20 случаев гетеропатерной суперфекундации, а Мишель и Лавиния — единственный подтвержденный случай в Великобритании.

Какова была реакция сестер

Лавиния вспоминает, что была совершенно разбита, когда узнала об этом, ведь она и Мишель всегда имели очень тесную связь, пережив вместе трудное детство, в частности переезды между различными приемными семьями.

«Она была единственной, которая принадлежала мне, единственной, в которой я была уверена, единственной, в которой я была уверена. А потом оказалось, что это не так», — рассказала Лавиния BBC.

Реклама

Мишель отреагировала на эту новость иначе, сказав: «Я не была удивлена. Я до сих пор в недоумении, что такое вообще может произойти — это чрезвычайно странно, чрезвычайно необычно, чрезвычайно редко — но это имеет смысл».

Их маме было 19 лет, когда она родила близняшек в Ноттингеме в Великобритании в 1976 году, и она имела сложное прошлое, в частности подверглась насилию со стороны своего отчима.

Но даже после того, как они снова увидели маму, они сказали, что их отношения были напряженными.

«Физически и эмоционально она всегда была недосягаемой», — сказала Лавиния.

Реклама

В конце концов Мишель заинтересовалось тем, кто ее отец, хотя Лавиния сказала, что ей это было безразлично.

А когда выяснилось, что у них не один отец, Лавиния сказала, что была очень расстроена.

«Я была зла на Мишель за то, что заставила меня пройти через это, потому что я просто не хотела такой реальности», — сказала она.

Несмотря на сложности их ситуации, их отношения остаются крепкими.

Реклама

Мишель сказала: «Она моя сестра-близняшка. Ничто не изменит этого».

«Мы — чудо. У нас всегда будет тесная связь, которую невозможно разорвать», — сказала Лавиния.

Новости партнеров