Женщина потеряла все конечности после употребления недожаренной рыбы: что произошло

Женщина потеряла все конечности после употребления недожаренной рыбы

В США женщина пережила тяжелую инфекцию и потеряла руки и ноги после того, как съела нежареную рыбу. Медики предупреждают, что подобная бактерия может быть смертельно опасна.

Трагедия произошла с 40-летней Лаурой Барахас из Калифорнии. В июле 2024 г. она приготовила и съела тилапию, купленную на местном рынке в Сан-Хосе. Впоследствии у женщины развилась тяжелая бактериальная инфекция.

По словам ее подруги Анны Мессины, состояние пациентки стремительно ухудшалось. Лауру подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому после развития сепсиса.

"Она чуть не умерла. У нее начали чернеть пальцы рук и ног, стопы, даже нижняя губа. Начался отказ почек", - рассказала женщина.

После нескольких месяцев лечения врачи вынуждены были провести ампутацию всех четырех конечностей, чтобы спасти ей жизнь.

Медики предполагают, что причиной инфецирования стала бактерия Vibrio vulnificus. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, ежегодно фиксируют около 150–200 таких случаев, а смертность достигает 20%. Наибольший риск у людей с ослабленным иммунитетом.

Инфекционисты отмечают, что заразиться можно не только из-за зараженных морепродуктов, но и из-за открытых ран, контактирующих с морской водой. Поэтому специалисты призывают тщательно термически возделывать рыбу и морепродукты, а также избегать купания в водоемах с открытыми порезами.

Врачи отмечают: соблюдение базовых правил безопасности поможет снизить риск инфекции, которая может иметь тяжелые и даже роковые последствия.

Ранее сообщалось, что в Британии женщине ампутировали все конечности после того, как она заразилась сепсисом, вероятно, из-за облизывания собакой.