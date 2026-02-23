Жінка втратила всі кінцівки після вживання недосмаженої риби: що сталося

Жінка втратила всі кінцівки після вживання недосмаженої риби / © Mirror

У США жінка пережила важку інфекцію та втратила руки й ноги після того, як з’їла недосмажену рибу. Медики попереджають, що така бактерія може бути смертельно небезпечною.

Про це йдеться в матеріалі Mirror.

Трагедія сталася з 40-річною Лаурою Барахас із Каліфорнії. У липні 2024 року вона приготувала та з’їла тилапію, куплену на місцевому ринку в Сан-Хосе. Згодом у жінки розвинулася тяжка бактеріальна інфекція.

За словами її подруги Анни Мессіни, стан пацієнтки стрімко погіршувався. Лауру підключили до апарата штучної вентиляції легень і ввели в медикаментозну кому після розвитку сепсису.

Лаура Барахас / © Mirror

“Вона ледь не померла. У неї почали чорніти пальці рук і ніг, стопи, навіть нижня губа. Почалася відмова нирок”, — розповіла жінка.

Після кількох місяців лікування лікарі були змушені провести ампутацію всіх чотирьох кінцівок, щоб урятувати їй життя.

Медики припускають, що причиною зараження стала бактерія Vibrio vulnificus. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, щороку фіксують близько 150–200 таких випадків, а смертність сягає 20%. Найбільший ризик — у людей з ослабленим імунітетом.

Інфекціоністи зазначають, що заразитися можна не лише через заражені морепродукти, а й через відкриті рани, які контактують із морською водою. Тому фахівці закликають ретельно термічно обробляти рибу та морепродукти, а також уникати купання у водоймах із відкритими порізами.

Лікарі наголошують: дотримання базових правил безпеки допоможе знизити ризик інфекції, яка може мати тяжкі та навіть фатальні наслідки.

Раніше повідомлялося, що у Британії жінці ампутували всі кінцівки після того, як вона заразилася сепсисом, ймовірно, через облизування собакою.