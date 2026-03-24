Атака на Ивано-Франковск: взрывной волной поврежден роддом (видео)

Во Франковске во время вражеской атаки пострадал роддом Фото Марцинков

В Ивано-Франковске во время вражеской атаки 24 марта получил повреждения роддом. Взрывная волна выбила окна в здании.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

По его словам, на момент ушиба все пациентки и медицинский персонал находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.

Местными пабликами ходят видео с кадрами последствий российской атаки.

Відео з Івана-Франківська

В то же время, основной целью врага было одно из административных зданий в городе.

Наслідки атаки на Івано-Франківськ

«Враг целил в админздание! Поврежден родильный, все живы и невредимы!» — написал мэр.

Івано-Франківськ

Массированная атака на запад Украины

Напомним, днем 24 марта Россия атаковала БПЛА ряд областных центров мероприятия и центра Украины. Удары получили Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Винница, Житомир.

Зафиксировано попадание в разных районах Львова , 13 человек ранены. Пылал жилой дом возле храма Святого Андрея.

24 марта взрывы также прогремели и в Виннице Там поднялся столб черного дыма. Взрывы были слышны во время воздушной тревоги, продолжающейся в области.

В Ивано-Франковске в коммунальный транспорт прекратил движение из-за объявления повышенной опасности.

В Воздушных силах уже прокомментировали массированную атаку 24 марта.