Атака на Ивано-Франковск: взрывной волной поврежден роддом (видео)
В Ивано-Франковске в результате атаки поврежден роддом — взрывная волна выбила окна. Люди не пострадали.
В Ивано-Франковске во время вражеской атаки 24 марта получил повреждения роддом. Взрывная волна выбила окна в здании.
Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.
По его словам, на момент ушиба все пациентки и медицинский персонал находились в укрытии, поэтому обошлось без пострадавших.
Местными пабликами ходят видео с кадрами последствий российской атаки.
В то же время, основной целью врага было одно из административных зданий в городе.
«Враг целил в админздание! Поврежден родильный, все живы и невредимы!» — написал мэр.
Массированная атака на запад Украины
Напомним, днем 24 марта Россия атаковала БПЛА ряд областных центров мероприятия и центра Украины. Удары получили Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Винница, Житомир.
Зафиксировано попадание в разных районах Львова , 13 человек ранены. Пылал жилой дом возле храма Святого Андрея.
24 марта взрывы также прогремели и в Виннице Там поднялся столб черного дыма. Взрывы были слышны во время воздушной тревоги, продолжающейся в области.
В Ивано-Франковске в коммунальный транспорт прекратил движение из-за объявления повышенной опасности.
В Воздушных силах уже прокомментировали массированную атаку 24 марта.