Бесплатно, но не везде: за какой транспорт пенсионерам в Украине все равно придется платить
Украинские пенсионеры имеют законное право на бесплатный проезд в большинстве видов общественного транспорта, однако существуют важные исключения.
Граждане пенсионного возраста в Украине могут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Однако эта льгота имеет определенные особенности, ведь свободное передвижение распространяется не на все виды сообщения.
Все ключевые правила и ограничения по этому вопросу официально закреплены в постановлении Кабинета Министров Украины «О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования».
Сейчас пенсионерам в Украине доступен бесплатный проезд в таких видах транспорта:
трамваях;
автобусах;
троллейбусах;
пригородных электричках.
Стоит заметить, что место регистрации пенсионера или пенсионерки для возможности бесплатного проезда не важно.
Однако стоит помнить об обязательном условии: пенсионер должен иметь при себе соответствующее удостоверение. Именно этот документ подтверждает право на пользование льготами, в том числе и в транспорте.
В Пенсионном фонде Украины объяснили, что для оформления удостоверения необходимо обратиться в органы ПФУ. Сделать это можно как во время личного визита, так и в дистанционном формате.
Кроме того, пенсионерам доступен электронный вариант документа в мобильном приложении «Дія». Цифровая версия появляется там автоматически после изготовления физического удостоверения и имеет аналогичную юридическую силу.
Однако существуют определенные категории транспорта, за пользование которыми все равно придется платить на общих основаниях.
В частности, льгота не распространяется на:
междугородние автобусы;
поезда;
такси.
Ситуация с маршрутными такси остается не определенной до конца. Поскольку условия перевозок устанавливаются органами местного самоуправления индивидуально, правила проезда могут существенно различаться в зависимости от населенного пункта. Поэтому пенсионерам стоит заранее уточнять действие льгот в своем городе или общине.
Пенсии в Украине 2026 — последние новости
В мае определенной категории пенсионеров могут временно приостановить начисление средств из-за проведения плановой верификации документов.
Такой технический перерыв нужен для обновления и проверки актуальных данных о получателях. Сразу после завершения сверки информации все пенсионные выплаты будут восстановлены автоматически, а средства за период паузы начислят в полном объеме.
Также в Пенсионном фонде Украины напомнили, что право на назначение пенсии по возрасту напрямую зависит от количества лет, в течение которых за человека уплачивался единый социальный взнос (ЕСВ). Налоговики отмечают, что главным принципом остается формула: «нет ЕСВ — нет страхового стажа».
