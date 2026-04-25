Бесплатно, но не везде: за какой транспорт пенсионерам в Украине все равно придется платить

Граждане пенсионного возраста в Украине могут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Однако эта льгота имеет определенные особенности, ведь свободное передвижение распространяется не на все виды сообщения.

Все ключевые правила и ограничения по этому вопросу официально закреплены в постановлении Кабинета Министров Украины «О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования».

Сейчас пенсионерам в Украине доступен бесплатный проезд в таких видах транспорта:

трамваях;

автобусах;

троллейбусах;

пригородных электричках.

Стоит заметить, что место регистрации пенсионера или пенсионерки для возможности бесплатного проезда не важно.

Однако стоит помнить об обязательном условии: пенсионер должен иметь при себе соответствующее удостоверение. Именно этот документ подтверждает право на пользование льготами, в том числе и в транспорте.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что для оформления удостоверения необходимо обратиться в органы ПФУ. Сделать это можно как во время личного визита, так и в дистанционном формате.

Кроме того, пенсионерам доступен электронный вариант документа в мобильном приложении «Дія». Цифровая версия появляется там автоматически после изготовления физического удостоверения и имеет аналогичную юридическую силу.

Однако существуют определенные категории транспорта, за пользование которыми все равно придется платить на общих основаниях.

В частности, льгота не распространяется на:

междугородние автобусы;

поезда;

такси.

Ситуация с маршрутными такси остается не определенной до конца. Поскольку условия перевозок устанавливаются органами местного самоуправления индивидуально, правила проезда могут существенно различаться в зависимости от населенного пункта. Поэтому пенсионерам стоит заранее уточнять действие льгот в своем городе или общине.

В мае определенной категории пенсионеров могут временно приостановить начисление средств из-за проведения плановой верификации документов.

Такой технический перерыв нужен для обновления и проверки актуальных данных о получателях. Сразу после завершения сверки информации все пенсионные выплаты будут восстановлены автоматически, а средства за период паузы начислят в полном объеме.

Также в Пенсионном фонде Украины напомнили, что право на назначение пенсии по возрасту напрямую зависит от количества лет, в течение которых за человека уплачивался единый социальный взнос (ЕСВ). Налоговики отмечают, что главным принципом остается формула: «нет ЕСВ — нет страхового стажа».

