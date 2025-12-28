Как вернуть украинцев из-за границы: Подоляк назвал ключевые условия

Михаил Подоляк / © Associated Press

Украинцы начнут возвращаться из-за границы, если в Украине будут понятны правила, безопасность и справедливая система принятия решений.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью журналистке Новости.LIVE Галине Остаповец.

По его словам, государство должно минимизировать административное давление и обеспечить полную прозрачность в работе институтов.

"Люди будут возвращаться, если будут понимать, что здесь есть правила. Это ключевое", - подчеркнул Подоляк.

Он подчеркнул, что речь идет прежде всего о стабильности законодательства, независимой судебной системе и ощущении справедливости.

"Стабильные правила, независимая судебная система, ощущение справедливости, что ты можешь обратиться, если у тебя есть какие-то проблемы, к соответствующей вертикали и получишь справедливый результат. Это приведет сюда много людей", - отметил советник Офиса президента.

Отдельно Подоляк отметил важность вопроса безопасности. По его словам, украинцы должны быть уверены, что государство способно гарантировать защиту и что риск новой войны минимизирован.

Еще одним важным условием он назвал репутационный статус страны.

"Если человек будет понимать, что он будет жить в стране, которая выглядит репутационно максимально эффектно, он сюда вернется", - добавил Подоляк.

Кстати, по прогнозам эксперта, после войны в Украину вернется только 30% граждан, хотя раньше ожидалось 60%. Изменение прогноза связано со значительными разрушениями и адаптацией украинцев за границей. Главным фактором возврата является фактор безопасности (риски будущей агрессии). Следующие ключевые факторы – наличие жилья и работы. Наименьшие шансы на возвращение уехавших целой семьей.