- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1100
- Время на прочтение
- 2 мин
Как вернуть украинцев из-за границы: Подоляк назвал ключевые условия
Советник Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, при каких условиях украинцы будут возвращаться из-за границы. Речь идет о безопасности, стабильных правилах, независимых судах и международной репутации Украины.
Украинцы начнут возвращаться из-за границы, если в Украине будут понятны правила, безопасность и справедливая система принятия решений.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью журналистке Новости.LIVE Галине Остаповец.
По его словам, государство должно минимизировать административное давление и обеспечить полную прозрачность в работе институтов.
"Люди будут возвращаться, если будут понимать, что здесь есть правила. Это ключевое", - подчеркнул Подоляк.
Он подчеркнул, что речь идет прежде всего о стабильности законодательства, независимой судебной системе и ощущении справедливости.
"Стабильные правила, независимая судебная система, ощущение справедливости, что ты можешь обратиться, если у тебя есть какие-то проблемы, к соответствующей вертикали и получишь справедливый результат. Это приведет сюда много людей", - отметил советник Офиса президента.
Отдельно Подоляк отметил важность вопроса безопасности. По его словам, украинцы должны быть уверены, что государство способно гарантировать защиту и что риск новой войны минимизирован.
Еще одним важным условием он назвал репутационный статус страны.
"Если человек будет понимать, что он будет жить в стране, которая выглядит репутационно максимально эффектно, он сюда вернется", - добавил Подоляк.
Кстати, по прогнозам эксперта, после войны в Украину вернется только 30% граждан, хотя раньше ожидалось 60%. Изменение прогноза связано со значительными разрушениями и адаптацией украинцев за границей. Главным фактором возврата является фактор безопасности (риски будущей агрессии). Следующие ключевые факторы – наличие жилья и работы. Наименьшие шансы на возвращение уехавших целой семьей.