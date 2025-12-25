"Компромисса не будет даже теоретически": политолог назвал главную ловушку мирного плана

Владимир Фесенко / © ТСН

Территориальный вопрос остается ключевым препятствием для реализации любого мирного плана. А отсутствие согласия по поводу статуса аннексированных регионов может завести переговорный процесс в тупик.

Такое мнение высказал известный политолог Владимир Фесенко в интервью «Телеграфу».

Территориальный тупик

Эксперт отмечает, что нынешние модели урегулирования конфликта пытаются обходить наиболее острые углы. Однако именно статус территорий является «миной замедленного действия» для любых договоренностей.

«Но ключевой вопрос, по которому компромисса нет и не будет даже теоретически, — это территориальный вопрос. И это не только Донбасс. В этом плане вообще нет пункта о статусе украинских территорий, аннексированных Россией», — подчеркнул Фесенко.

Политолог обращает внимание на то, что требования Кремля заведомо неприемлемы для Украины, поскольку РФ стремится получить дипломатическим путем то, чего не смогла достичь на поле боя.

«Путин заявил, что нужно признать пять регионов. Он хочет, чтобы украинские войска вышли и из Херсона, и из Запорожья. То, что им не удалось захватить по военному пути, они хотят получить политически», — пояснил он.

По словам Фесенко, если обсуждение территориальных уступок станет предпосылкой прекращения огня, «никакого мирного соглашения не будет».

Ошибка «Минска» и приоритет прекращения огня

Анализируя предложенные мирные инициативы, Владимир Фесенко предостерегает от повторения неудачного опыта прошлых лет. Он подчеркивает, что остановка боевых действий должна стать началом, а не финалом процесса.

«На самом деле самое прекращение огня является главным. Все мирные соглашения начинаются с соглашения о прекращении огня, а не завершаются им», — уверен эксперт.

Он добавил, что текущая логика мирных планов может оказаться нежизнеспособной.

«Если прекращение огня будет в конце, как это сейчас заложено, это будет повторение ошибок Минских соглашений. Так же будет и сейчас — это не сработает», — заметил Фесенко.

Роль США и позиция Кремля

Фесенко также указал на расхождение между американским подходом, основанным на фиксации «статус-кво», и реальными аппетитами Москвы. Политолог скептически оценивает готовность Владимира Путина к реальному завершению войны, рассматривая нынешние заявления РФ как элемент политического торга. Относительно слухов о тайных договоренностях между Вашингтоном и Москвой эксперт отметил:

«Были ли эти договоренности — мы не знаем. Американская сторона этого не подтверждает, но в то же время пытается что-нибудь продвигать».

По мнению Фесенко, единственным действенным сценарием может быть только поэтапная модель деэскалации, где прекращение огня происходит одновременно с обсуждением других пунктов соглашения.

Напомним, в Москве изучают и анализируют мирный план, который передал спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев. Дальнейшие шаги будут зависеть от президента РФ.

