Магнитная буря 14 декабря: какая ее мощность
Ожидается умеренный уровень геомагнитных возмущений.
В воскресенье, 14 декабря, магнитная буря ослабла и опустилась до зеленого уровня. Ожидается К-индекс 3.7.
Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.
Геомагнитная активность будет несколько повышенной в течение выходных из-за длительного прохождения недавних выбросов корональной массы, а также из-за последствий высокоскоростного потока из большой северной корональной дыры.
Следует заметить, что все прогнозы ученых – предварительные. Дело в том, что солнечная активность очень изменчива и ситуация может изменяться очень быстро.
Магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными. Чтобы свести к минимуму негативное влияние, соблюдайте правила здорового образа жизни.