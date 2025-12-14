Магнитная буря 14 декабря: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

В воскресенье, 14 декабря, магнитная буря ослабла и опустилась до зеленого уровня. Ожидается К-индекс 3.7.

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.

Геомагнитная активность будет несколько повышенной в течение выходных из-за длительного прохождения недавних выбросов корональной массы, а также из-за последствий высокоскоростного потока из большой северной корональной дыры.

Магнитная буря 14 декабря. Фото: meteoagent.

Следует заметить, что все прогнозы ученых – предварительные. Дело в том, что солнечная активность очень изменчива и ситуация может изменяться очень быстро.

Магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными. Чтобы свести к минимуму негативное влияние, соблюдайте правила здорового образа жизни.