На одной из частей Одесчины возобновили движение транспорта: где именно
Водителям сообщили об изменениях в движении в Одесской области.
Появилась обновленная информация о движении на автодороге М-15 Одесса–Рени. Он восстановлен.
Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.
Как сообщается, ограничения движения транспорта в обоих направлениях на автодороге М-15 Одесса — Рени (на Бухаресте) в пределах населенного пункта Маяки — сняты.
«Движение восстановлено», — говорится в сообщении.
Напомним, из-за атаки РФ в Одесской области было остановлено движение по трассе Одесса-Рени.
Новость дополняется