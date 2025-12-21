ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Украина
177
1 мин

На одной из частей Одесчины возобновили движение транспорта: где именно

Водителям сообщили об изменениях в движении в Одесской области.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Автодорога Одесщина

Появилась обновленная информация о движении на автодороге М-15 Одесса–Рени. Он восстановлен.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

Как сообщается, ограничения движения транспорта в обоих направлениях на автодороге М-15 Одесса — Рени (на Бухаресте) в пределах населенного пункта Маяки — сняты.

«Движение восстановлено», — говорится в сообщении.

Напомним, из-за атаки РФ в Одесской области было остановлено движение по трассе Одесса-Рени.

177
