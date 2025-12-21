ТСН у соціальних мережах

На одній з частин Одещини відновили рух транспорту: де саме

Водіям повідомили про зміни у русі на Одещині.

Автодорога Одещина

З’явилася оновлена інформація щодо руху на автодорозі М-15 Одеса — Рені. Його відновлено.

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

Як повідомляється, обмеження руху транспорту в обох напрямках на автодорозі М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) у межах населеного пункту Маяки — зняті.

«Рух відновлений», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через атаку РФ на Одещині було зупинено рух трасою Одеса–Рені.

