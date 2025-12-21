- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 30
- Час на прочитання
- 1 хв
На одній з частин Одещини відновили рух транспорту: де саме
Водіям повідомили про зміни у русі на Одещині.
З’явилася оновлена інформація щодо руху на автодорозі М-15 Одеса — Рені. Його відновлено.
Про це повідомляє Патрульна поліція України.
Як повідомляється, обмеження руху транспорту в обох напрямках на автодорозі М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) у межах населеного пункту Маяки — зняті.
«Рух відновлений», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, через атаку РФ на Одещині було зупинено рух трасою Одеса–Рені.
Новина доповнюється