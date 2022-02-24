НБУ ввел ограничения на снятие наличных

Банкоматы подкрепляются наличными деньгами без ограничений.

Банковская система Украины в условиях военного положения продолжает работать в обычном режиме, однако Нацбанк принял постановление о ряде ограничений по снятию наличных.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге в четверг, 24 февраля.

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Он отметил, что банки открываются и продолжают работу с учетом ограничений, которые необходимо обеспечить для того, чтобы жизнь и здоровье людей были обеспечены.

"Мы не ограничиваем никаких безналичных операций, ограничиваем снятие наличных со счета клиентов – 100 тысяч в день, это не учитывая зарплат и социальных выплат. Эта сумма вполне достаточна для удовлетворения потребностей кого-либо из нас", – сказал глава НБУ.

В то же время, запрещена выдача наличных со счетов клиентов в иностранной валюте. Платежи правительства производятся без ограничений. Банкоматы подкрепляются наличными деньгами без ограничений.