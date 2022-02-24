НБУ запровадив обмеження на зняття готівки

Банкомати підкріпляються готівкою без обмежень.
Банківська система України в умовах воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі, проте Нацбанк ухвалив постанову про низку обмежень щодо зняття готівки.
Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко на брифінгу в четвер, 24 лютого.
Він відзначив, що банки відчиняються та продовжують роботу з урахуванням обмежень, які необхідно забезпечити для того, щоб життя та здоров'я людей було забезпечено.
"Ми не обмежуємо жодних безготівкових операцій, обмежуємо зняття готівки з рахунку клієнтів – 100 тисяч на день, це не враховуючи зарплат та соціальних виплат. Ця сума є цілком достатня для задоволення потреб будь-кого з нас", – сказав голова НБУ.
Водночас заборонена видача готівки з рахунків клієнтів в іноземній валюті. Платежі уряду здійснюються без обмежень. Банкомати підкріпляються готівкою без обмежень.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- З окупованого Криму, Росії і Білорусі прориваються танки: список областей.
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.