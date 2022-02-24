НБУ запровадив обмеження на зняття готівки

Банкомати підкріпляються готівкою без обмежень.

Банківська система України в умовах воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі, проте Нацбанк ухвалив постанову про низку обмежень щодо зняття готівки.

Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко на брифінгу в четвер, 24 лютого.

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Він відзначив, що банки відчиняються та продовжують роботу з урахуванням обмежень, які необхідно забезпечити для того, щоб життя та здоров'я людей було забезпечено.

"Ми не обмежуємо жодних безготівкових операцій, обмежуємо зняття готівки з рахунку клієнтів – 100 тисяч на день, це не враховуючи зарплат та соціальних виплат. Ця сума є цілком достатня для задоволення потреб будь-кого з нас", – сказав голова НБУ.

Водночас заборонена видача готівки з рахунків клієнтів в іноземній валюті. Платежі уряду здійснюються без обмежень. Банкомати підкріпляються готівкою без обмежень.