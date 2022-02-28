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Обстрел Харькова: разрушены 87 домов мирных жителей

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Обстрел Харькова: разрушены 87 домов мирных жителей

Харьковский городской совет

Разрушениям подверглись дома на не одном десятке улиц города.

В результате вражеских обстрелов Харькова 87 жилых домов подверглись разрушениям.

Об этом сообщили в горсовете Харькова.

Разрушенные дома расположены по следующим адресам:

  • В Индустриальном районе ул. Библика, ул. Большая Кольцевая, ул. Сергея Грицевца, ул. Мира.
  • В Киевском районе ул. Саперно, ул. Натальи Ужвий, ул. Дружбы Народов, ул. Труфанова, ул. Шевченко, пр. Академика Курчатова.
  • В Столичном: ул. Познанская, ул. Валентиновская, ул. Бучмы, ул. Героев Труда, ул. Светлая, ул. Академика Павлова, ул. Леся Сердюка, пр. Тракторостроителей.
  • В Немышлянском районе: ул. Амосова.
  • В Холодногорском районе ул. Золочевская, ул. Большая Панасовская, ул. Самодеятельная.
  • В Шевченковском районе ул. Новоалександровская, ул. Балакиерва, ул. Деревянко, ул. Клочковская, ул. Новгородская, ул. Отакара Яроша, ул. Сумгаитская, ул. Старицкого, ул. 23 августа, пр. Людвига Свободы, пр. Науки, пер. 23 августа.  

Заметим, 28 февраля российские оккупанты обстреливают Харьков из "Градов", они убили много местных жителей. Так, четыре человека погибли, когда вышли набрать воды, семью из двух взрослых и троих человек оккупанты заживо сожгли в авто.

Как харьковчане ведут оборону своего города

Как харьковчане ведут оборону своего города

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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