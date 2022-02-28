Обстріл Харкова: зруйновано 87 будинків мирних жителів

Руйнувань зазнали будинки на не одному десятку вулиць міста.

Внаслідок ворожих обстрілів Харкова 87 житлових будинків зазнали руйнувань.

Про це повідомили в міськраді Харкова.

Зруйновані будинки розташовані за такими адресами:

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В Індустріальному районі: вул. Бібліка, вул. Велика Кільцева, вул. Сергія Грицевця, вул. Миру.

У Київському районі: вул. Саперна, вул. Наталії Ужвій, вул. Дружби Народів, вул. Труфанова, вул. Шевченка, пр. Академіка Курчатова.

У Московському: вул. Познанська, вул. Валентинівська, вул. Бучми, вул. Героїв Праці, вул. Світла, вул. Академіка Павлова, вул. Леся Сердюка, пр. Тракторобудівників.

У Немишлянському районі: вул. Амосова.

У Холодногірському районі: вул. Золочівська, вул. Велика Панасівська, вул. Самодіяльна.

У Шевченківському районі: вул. Новоолександрівська, вул. Балакієрва, вул. Дерев'янка, вул. Клочківська, вул. Новгородська, вул. Отакара Яроша, вул. Сумгаїтська, вул. Старицького, вул. 23 Серпня, пр. Людвіга Свободи, пр. Науки, пров. 23 Серпня.

Зауважимо, 28 лютого російські окупанти обстрілюють Харків з "Градів", вони вбили багато місцевих жителів. Так, четверо людей загинули, коли вийшли набрати води, родину із двох дорослих та трьох людей окупанти заживо спалили в авто.