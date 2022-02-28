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Обстріл Харкова: зруйновано 87 будинків мирних жителів

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Обстріл Харкова: зруйновано 87 будинків мирних жителів

Харківська міська рада

Руйнувань зазнали будинки на не одному десятку вулиць міста.

Внаслідок ворожих обстрілів Харкова 87 житлових будинків зазнали руйнувань.

Про це повідомили в міськраді Харкова.

Зруйновані будинки розташовані за такими адресами:

  • В Індустріальному районі: вул. Бібліка, вул. Велика Кільцева, вул. Сергія Грицевця, вул. Миру.
  • У Київському районі: вул. Саперна, вул. Наталії Ужвій, вул. Дружби Народів, вул. Труфанова, вул. Шевченка, пр. Академіка Курчатова.
  • У Московському: вул. Познанська, вул. Валентинівська, вул. Бучми, вул. Героїв Праці, вул. Світла, вул. Академіка Павлова, вул. Леся Сердюка, пр. Тракторобудівників.
  • У Немишлянському районі: вул. Амосова. 
  • У Холодногірському районі: вул. Золочівська, вул. Велика Панасівська, вул. Самодіяльна.
  • У Шевченківському районі: вул. Новоолександрівська, вул. Балакієрва, вул. Дерев'янка, вул. Клочківська, вул. Новгородська, вул. Отакара Яроша, вул. Сумгаїтська, вул. Старицького, вул. 23 Серпня, пр. Людвіга Свободи, пр. Науки, пров. 23 Серпня. 

Зауважимо, 28 лютого російські окупанти обстрілюють Харків з "Градів", вони вбили багато місцевих жителів. Так, четверо людей загинули, коли вийшли набрати води, родину із двох дорослих та трьох людей окупанти заживо спалили в авто.  

Як харків'яни ведуть оборону свого міста

Як харків'яни ведуть оборону свого міста

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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