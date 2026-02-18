Почему санкции против Лукашенко ввели именно сейчас: в МИДе объяснили

Александр Лукашенко / © Associated Press

Украина ввела новые санкции против самопровозглашенного президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения из-за непосредственной причастности белорусского режима к российской агрессии.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

В МИДе пояснили, что санкции ввели за постоянную помощь России в войне и участие в военных преступлениях. Кроме ресурсов для армии РФ Лукашенко открыто поддерживает оккупационные администрации на захваченных территориях Украины, чем грубо нарушает международное право.

Также в МИДе отметили, что отдельную роль в этой поддержке играет развернутая на белорусской территории локационная сеть, которая способствует осуществлению дроновых атак, в частности по северным областям Украины.

Александр Лукашенко и его режим являются соучастниками преступления агрессии. Они активно помогают России ввести эту незаконную спровоцированную захватническую войну против Украины и предоставляют им компоненты, ресурсы где-то и непосредственно оружие. Также предоставляют инфраструктуру», — подчеркнул Георгий Тихий.

Кроме того, Тихий назвал недопустимыми контакты Лукашенко с оккупационными гауляйтерами, попытки наладить экономическое сотрудничество с захваченными регионами. А также участие белорусских должностных лиц в депортации украинских детей. Георгий Тихий отметил, что мотивы этих ограничений ранее комментировали глава государства и министр иностранных дел, подчеркивая необходимость реагирования на каждый акт содействия российскому вторжению со стороны соседней страны.

Напомним, 18 февраля Украина применила пакет санкций против белорусского диктатора Александра Лукашенко. Киев будет работать с партнерами, «чтобы это имело глобальный эффект». Зеленский объяснил, что самопровозглашенный президент не только позволил россиянам пойти на Украину войной из Беларуси, но и постоянно содействует российской военной машине.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что у белорусского народа сейчас меньше прав, чем белый шпиц их самопровозглашенного «президента» Александра Лукашенко.