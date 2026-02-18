Чому санкції проти Лукашенка запровадили саме зараз: у МЗС пояснили

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Україна запровадила нові санкції проти самопроголошеного президента Білорусії Олександра Лукашенка та його оточення через безпосередню причетність білоруського режиму до російської агресії.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

У МЗС пояснили, що санкції запровадили за постійну допомогу Росії у війні та участь у воєнних злочинах. Окрім ресурсів для армії РФ, Лукашенко відкрито підтримує окупаційні адміністрації на захоплених територіях України, чим грубо порушує міжнародне право.

Також там зауважили, що окрему роль у цій підтримці відіграє розгорнута на білоруській території локаційна мережа, яка сприяє здійсненню дронових атак, зокрема по північних областях України.

«Олександр Лукашенко і його режим є співучасниками злочину агресії. Вони активно допомагають Росії ввести цю незаконну спровоковану загарбницьку війну проти України та надають їй компоненти, ресурси, десь і безпосередньо зброю. Також надають інфраструктуру», — наголосив Георгій Тихий.

Крім того, речник назвав неприпустимими контакти Лукашенка з окупаційними гауляйтерами, спроби налагодити економічну співпрацю з загарбаними регіонами, а також участь білоруських посадовців у депортації українських дітей. Георгій Тихий зазначив, що мотиви цих обмежень раніше коментували глава держави та міністр закордонних справ, підкреслюючи необхідність реагування на кожен акт сприяння російському вторгненню з боку сусідньої країни.

Нагадаємо, 18 лютого Україна застосувала пакет санкцій проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Київ працюватиме з партнерами, «щоб це мало глобальний ефект». Зеленський пояснив, що самопроголошений президент не лише дозволив росіянам піти на Україну війною з Білорусі, а й постійно сприяє російській воєнній машині.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що білоруський народ зараз має менше прав, ніж білий шпіц їхнього самопроголошеного «президента» Олександра Лукашенка.