Як в Україні отримати свідоцтво про смерть без медичної довідки - роз’яснення Мін’юсту

В умовах широкомасштабної російської агресії українці нерідко стикаються з ситуацією, коли неможливо отримати медичну довідку про смерть близької людини. Обстріли, евакуація, тимчасова окупація територій — усе це ускладнює оформлення лікарського свідоцтва, яке є обов’язковою підставою для державної реєстрації смерті.

Про це повідомляю Міністерство юстиції України.

Як отримати документ без медичної довідки

Першим кроком необхідно звернутися до найближчого відділу ДРАЦС із письмовою заявою про реєстрацію смерті. До заяви додаються наявні докази: фотографії, свідчення очевидців, документи з тимчасово окупованих територій та інші підтвердження факту смерті.

За українським законодавством державна реєстрація смерті можлива лише на підставі медичного документа встановленого зразка або рішення суду. Якщо медичної довідки немає, ДРАЦС видає письмову відмову у реєстрації, яка стане обов’язковим документом для наступного кроку.

Звернення до суду

Наступним кроком є подання заяви про встановлення факту смерті до будь-якого суду, незалежно від місця проживання заявника. Судовий збір за таку заяву не сплачується, а справи розглядаються невідкладно.

До заяви обов’язково додаються:

письмова відмова ДРАЦС;

документи, що підтверджують родинний зв’язок із померлим;

докази обставин смерті;

паспорт заявника.

Отримання свідоцтва про смерть

Після ухвалення судом рішення про встановлення факту смерті родичі повторно звертаються до ДРАЦС. Судове рішення є підставою для державної реєстрації смерті та видачі свідоцтва.

Особливо важливо: якщо смерть настала на тимчасово окупованій території, звернення до суду залишається єдиним способом отримати свідоцтво українського зразка. Міністерство юстиції підготувало покрокову інструкцію для таких випадків тут.

Процедура встановлення факту смерті гарантує захист прав родичів, у тому числі для реалізації спадкових, соціальних та інших законних прав.

Свідоцтва на ТОТ

Для громадян, чиї близькі пішли з життя на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), єдиним законним способом отримання свідоцтва про смерть державного зразка є звернення до судових органів.

Куди звертатися та як подати документи

Законодавство передбачає максимальну територіальну лібералізацію: заяву можна подати до будь-якого місцевого суду України на підконтрольній території, незалежно від місця реєстрації заявника.

Крім особистого візиту, доступна дистанційна форма подачі через систему «Електронний суд». Для цього необхідно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Зміст заяви та доказова база

У позовній заяві необхідно чітко вказати мету встановлення факту (наприклад, для оформлення спадщини) та причини, через які отримати стандартні медичні документи неможливо. До матеріалів справи слід додати:

Докази смерті: покази свідків, фотографії чи відео з місця поховання, копії медичних записів (навіть неформатних), довідки від окупаційних структур (як допоміжний доказ факту, а не законний документ).

Підтвердження родинних зв’язків: свідоцтва про народження, шлюб тощо.

Паспортні дані заявника.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що юристи пояснили, як отримати свідоцтво про смерть українця, якщо трагедія сталася за межами держави.