"Прилет" прямо по поезду, убитые люди и "сафари" на мирных: РФ устроила ад в городах Украины (фото)

В ночь на 22 апреля и утром среды Россия нанесла массированный удар по территории Украины, применив большое количество беспилотников. Под огнем оказались жилые кварталы, порты, железнодорожная и транспортная инфраструктура в нескольких областях. В результате атак есть погибши и десятки раненых, среди которых много детей.

ТСН.ua собрал все подробности атаки.

По официальному сообщению Командования Воздушных Сил ВСУ, воздушная атака началась еще вечером 21 апреля. В общей сложности враг выпустил 215 ударных беспилотников типов Shahed, Гербера, Италмас и других модификаций. Пуски осуществлялись из Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска (РФ) и с территории временно оккупированного Крыма.

По состоянию на 08:00 силами ПВО были сбиты и подавлены 189 вражеских дронов. Однако избежать попаданий не удалось.

«Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 6 локациях», — говорится в отчете военных.

Трагедия на железной дороге в Запорожье

Запорожье и Запорожская область стали целью массированной и циничной атаки российских оккупантов. В течение утра город дважды содрогался от мощных взрывов, а под огнем оказалась стратегическая транспортная инфраструктура. В результате террора есть погибшие и раненные, а количество ударов по региону за сутки превысило полтысячи.

Ночью произошел удар по сортировочному парку станции Запорожье-Левое. Вражеский беспилотник попал прямо в железнодорожное полотно, где в этот момент находился поезд. О деталях сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

«Ночью вражеский беспилотник атаковал сортировочный парк на станции Запорожье-Левое. В момент удара на путях находился поезд с электровозом. В результате атаки погиб помощник машиниста — мужчина получил смертельные травмы. Машиниста с ранениями доставили в больницу», — отметил Кулеба.

Последствия обстрела РФ / © Алексей Кулеба

Министр подчеркнул, что этот удар является очередным доказательством российского терроризма против тех, кто просто выполнял свою работу и держит страну в движении.

Ситуация в области остается тяжелой. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о большом количестве обстрелов в течение суток. Всего зафиксировано 511 попаданий по 35 населенным пунктам.

«Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате вражеских атак по областному центру и Запорожскому району», — говорится в сообщении.

Войска РФ активно применяли все виды вооружения:

24 авиационных удара по Новониколаевке, Орехову, Гуляйпольскому и другим общинам;

288 беспилотников разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Степногорск и Гуляйполе;

196 артиллерийских ударов и 3 обстрела из РСЗО по прифронтовым селам.

Утро 22 апреля для запорожцев также стало еще тем испытанием. Первый удар произошел еще до рассвета, а уже через несколько часов в городе снова раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко срочно обратилась к горожанам: «Находитесь в безопасных местах!».

Корреспонденты «Укринформа» подтвердили, что взрыв был настолько мощным, что его слышали почти во всех районах города.

Власти призывают жителей быть максимально бдительными, ведь враг продолжает использовать дроны для охоты на гражданские объекты и транспорт.

Портовый террор в Одессе и пожары в Днепре

Одесская область оказалась под ударом массированной группы дронов, атаковавшей регион двумя волнами. Первые взрывы в городе начались после 5 часов утра, сразу после предупреждения Воздушных сил об угрозе БпЛА.

Начальник Одесской ОВа Олег Кипер сообщил, что главной целью врага стала портовая инфраструктура. Несмотря на активную работу противовоздушной обороны, зафиксированы попадания и значительные разрушения.

Последствия обстрела РФ / © Олег Кипер / Одесская ОВА

«Ночью враг снова массированно атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. Несмотря на активную работу ПВО, зафиксированы повреждения портовых объектов. К счастью, обошлось без пострадавших. Возникшие возгорания оперативно ликвидированы спасатели», — отметил Кипер.

Дополнительные детали раскрыл вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба. По его данным, в Одессе под обстрел попала не только портовая, но и железнодорожная инфраструктура.

Последствия обстрела РФ / © Олег Кипер / Одесская ОВА

«Зафиксированы повреждения причалов, складских помещений, железнодорожной инфраструктуры и объектов портовых операторов», — уточнил министр.

Последствия обстрела РФ / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Утро 22 апреля стало тревожным и для жителей Днепра. Российские войска атаковали город беспилотниками, что привело к возникновению нескольких пожаров в разных районах.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил факт атаки и сообщил о положении дел в городе:

«Враг атаковал Днепр. Произошло несколько пожаров. Предварительно обошлось без пострадавших», — написал Ганжа.

Местные телеграмм-каналы и мониторинговые ресурсы отмечают, что одно из возгораний произошло на территории частного дома после падения обломков сбитого дрона типа «Шахед».

Последствия обстрела РФ / © из соцсетей

Впоследствии власти обнародовали фото последствий, свидетельствующих о том, что взрывной волной и обломками были повреждены два многоквартирных и один частный дом. Также разбит гражданский автомобиль.

Смертельные удары по Сумщине: десятки пострадавших детей

В Сумской области воздушная тревога продолжалась более 20 часов. Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил о многочисленных разрушениях и жертвах.

В Ямпольской общине в результате попадания в жилые дома погиб 59-летний мужчина. В Путивльской общине ранена 17-летняя девушка.

В Сумской общине после атаки 21 апреля количество пострадавших там возросло до 30 человек, среди которых 13 детей.

Дроновый террор в Херсоне и области

Херсон и прибрежные населенные пункты области остаются под ежедневным прицельным огнем русских оккупантов. Кроме массированных артиллерийских обстрелов враг все чаще использует беспилотники для охоты на гражданский транспорт и мирных жителей.

Telegram-канал Херсонской городской военной администрации сообщил об очередном акте дронового террора в Днепровском районе города.

Согласно сообщению, российские захватчики из беспилотника атаковали гражданский автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель — 59-летний мужчина. Его состояние оценивается как средней тяжести, пострадавшего немедленно доставили в медицинское учреждение.

«59-летний мужчина получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, обломочное ранение лба, ссадины рук и ног», — говорится в отчете МВА.

За прошедшие сутки под вражеским огнем также оказались два населенных пункта Херсонской общины — областной центр и село Садовое.

В результате атак зафиксированы существенные повреждения гражданской инфраструктуры. Под огнем оказались:

Частные жилые дома;

Многоэтажки в спальных районах;

Гражданский автотранспорт жителей.

По официальным данным, три человека получили ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Правоохранители отмечают, что оккупанты намеренно используют дроны для атак по местам скопления людей и по транспорту, который двигается по улицам города. Тактика «дроновой охоты» становится все более распространенной, поскольку позволяет врагу видеть цель в реальном времени.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) заявляют, что российская армия системно применяет тактику террора против гражданского населения, в том числе на юге Украины.

По их данным, использование беспилотников для ударов по мирным людям стало частью стратегии ведения войны. В частности, оккупанты целенаправленно атакуют общественный транспорт и места скопления людей.

Так, 7 апреля в Никополе российский FPV-дрон ударил по городскому автобусу — погибли по меньшей мере четыре человека, еще 24 получили ранения. В тот же день еще один автобус в Красногригорьевской общине также подвергся атакам, в результате чего пострадали мирные жители.

Аналитики ISW называют такую тактику «человеческим сафари» — умышленным поражением гражданских объектов в ближнем тылу с целью устрашения населения и дестабилизации ситуации в регионе.