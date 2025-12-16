Пробки под Киевом: в Буче люди перекрывали трассу из-за проблем с электроснабжением

Протест в Буче / © скриншот с видео

В Буче Киевской области жители одного из жилых комплексов устроили акцию протеста, частично ограничив движение на Варшавской трассе. Люди более часа переходили дорогу по пешеходному переходу, привлекая внимание к проблемам с электроснабжением.

Об этом сообщил сайт ТСН.ua со ссылкой на полицию Киевской области.

Как сообщают правоохранители, на акцию вышли жители ЖК «Новая Буча». Участники держали плакаты с требованиями решить вопрос со светом, который, по их словам, остается неурегулированным из-за отсутствия прямых договоров на электроэнергию. Утверждается, что застройщик не обеспечил их заключение еще с 2016 года.

Из-за протеста на трассе образовались пробки в обоих направлениях. В то же время перекрытие было частичным: протестующие выходили на проезжую часть только во время зеленого сигнала светофора и пропускали транспорт.

Протест у Бучі

В полиции Киевской области отметили, что митинг был заранее согласован. По данным правоохранителей, участие в акции приняли около 25 человек, а длилась она с 8:00 до 9:30.

«Жители заблаговременно сообщили о проведении митинга. Имели все разрешения на его проведение. Сейчас митинг уже завершен. В нем принимали участие около 25 митингующих. Люди требовали решить вопрос о поставках электроэнергии», — сообщили ТСН.ua в полиции.

Также в правоохранительных органах добавили, что граждане встретились с ответственными лицами и решили определенные вопросы, которые их волновали.

