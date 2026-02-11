Россия использует новую тактику обстрелов энергообъектов: в ДТЭК объяснили чем это грозит

Энергетику объяснили, почему ремонтировать поврежденные сети стало труднее / © Getty Images

Российские оккупационные войска существенно изменили стратегию воздушных нападений на критическую инфраструктуру Украины, значительно увеличив интенсивность и плотность огня. Если ранее атаки были менее масштабными, то во второй половине 2025 г. враг начал применять тактику «роев», чтобы истощить противовоздушную оборону.

О новых вызовах для энергосистемы и условиях, в которых приходится работать ремонтным бригадам, рассказали в компании ДТЭК.

Масштаб вырос в 8 раз

Энергетики приводят конкретную статистику: если в 2023 году во время одной атаки враг выпускал до 100 беспилотников по всей территории Украины, то в конце 2025 года эта цифра выросла до 300-800 дронов за один обстрел.

Главная опасность новой тактики – целеустремленность. Россияне больше не размазывают удары, а концентрируют десятки ракет и БПЛА на одном объекте — например, на конкретной теплоэлектростанции. Это приводит к критическим разрушениям, которые гораздо сложнее ликвидировать.

Фактор погоды: -25°C

Ситуацию усложняют экстремальные погодные условия. По данным ДТЭК, в последние недели температура опускалась до -20…-25 градусов. Оборудование обмерзает, металл становится хрупким, а энергетикам приходится работать на открытом воздухе днем и ночью в сложных погодных условиях.

Несмотря на это, специалисты продолжают восстанавливать поврежденные сети в режиме 24/7. "Свет держится", - уверяют в компании.

Напомним, по словам главы ДТЭК, Украина находится на грани гуманитарной катастрофы из-за непрерывных атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Максим Тимченко подчеркнул, что с октября 2025 года РФ возобновила кампанию «энергетического террора», нанося удары по электростанциям и поражая системы противовоздушной обороны.