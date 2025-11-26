ТСН в социальных сетях

361
1 мин

Россияне на протяжении ночи более десяти раз ударили по Запорожью: детали от власти (фото)

В результате обстрела разрушения пострадали и жилые дома, и гражданская инфраструктура.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Запорожье ночью 27 ноября.

Атака на Запорожье ночью 27 ноября. / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Ночью против 26 ноября российская оккупационная армия атаковала Запорожье, нанеся 11 ударов. По меньшей мере, 18 человек получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В результате российской атаки в трех районах областного центра повреждена 31 многоэтажка и 20 домов частного сектора. Кроме того, подверглись разрушению общежитие учебного заведения, нежилые здания и помещения.

"К восстановительным работам привлечены все коммунальные службы города", - подчеркнул чиновник.

В свою очередь, в ГСЧС подчеркнули, что спасатели спасли из ячейки опасности десять человек. Психологи оказали помощь 61 человеку, в том числе двум детям.

Чрезвычайники ликвидировали все возгорания. Общая площадь 9 пожаров составила 2288 кв. м.

В общей сложности армия России нанесла по городу 11 ударов. / © Запорожская ОВА

Ночью 26 ноября враг нанес массированный удар по городу Запорожье. / © Запорожская ОВА

Увеличилось количество пострадавших в результате вражеских обстрелов Запорожья. / © Запорожская ОВА

Как сообщалось, этой ночью враг ночью нанес ракетный удар по пригороду Харькова. Информация о пострадавших не поступала.

Новость дополняется
361
