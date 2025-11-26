- Дата публикации
Россияне на протяжении ночи более десяти раз ударили по Запорожью: детали от власти (фото)
В результате обстрела разрушения пострадали и жилые дома, и гражданская инфраструктура.
Ночью против 26 ноября российская оккупационная армия атаковала Запорожье, нанеся 11 ударов. По меньшей мере, 18 человек получили ранения.
Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
В результате российской атаки в трех районах областного центра повреждена 31 многоэтажка и 20 домов частного сектора. Кроме того, подверглись разрушению общежитие учебного заведения, нежилые здания и помещения.
"К восстановительным работам привлечены все коммунальные службы города", - подчеркнул чиновник.
В свою очередь, в ГСЧС подчеркнули, что спасатели спасли из ячейки опасности десять человек. Психологи оказали помощь 61 человеку, в том числе двум детям.
Чрезвычайники ликвидировали все возгорания. Общая площадь 9 пожаров составила 2288 кв. м.
Как сообщалось, этой ночью враг ночью нанес ракетный удар по пригороду Харькова. Информация о пострадавших не поступала.