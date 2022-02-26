Русские рыли нам яму, а попали в нее сами – Арестович

Русские рыли нам яму, а попали в нее сами – Арестович

По словам Арестовича, Россия сможет продолжать атаку еще не более одного или двух дней.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что сейчас у россиян наступает психологический излом.

Об этом он сказал на брифинге.

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"Я вспомню вам русскую пословицу: "Не рой второй яму — сам в нее попадешь!". Они пытались сделать нам психологический коллапс, а когда он не случился, они сами упали в психологический коллапс", — сказал Арестович.

По словам советника руководителя ОП, Россия сможет продолжать атаку не больше одного или двух дней.

"Массово сдаются в плен российские военнослужащие. Даже старшие офицеры уже попадают в плен. Сегодня захвачен начальник штаба воинской части, командир танкового батальона. несчастных парней-срочников мы "набрали" более 300 человек уже", — рассказал Арестович.

Кроме того, по словам советника главы ОП, в Министерстве обороны Украины собираются создать горячую линию для российских мам, по которой они смогут позвонить по телефону нашим специалистам и узнать судьбу своих сыновей.

"Это наш жест доброй воли в отношении российских мам, чьих детей сумасшедший путинский режим убивает пачками здесь в Украине", — заявил Арестович.