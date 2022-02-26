Росіяни рили нам яму, а потрапили в неї самі - Арестович

Росіяни рили нам яму, а потрапили в неї самі - Арестович

За словами Арестовича, Росія зможе продовжувати атаку ще не більше одного чи двох днів.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що наразі у росіян настає психологічний злам.

Про це він сказав під час брифінгу.

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"Я пригадаю вам російське прислів'я: "Не рой другому яму - сам в нее попадешь!". Вони намагалися зробити нам психологічний колапс, а коли він не стався, вони самі впали у психологічний колапс", — сказав Арестович.

За словами радника керівника ОП, Росія зможе продовжувати атаку не більше одного чи двох днів.

"Масово здаються в полон російські військовослужбовці. Навіть старші офіцери вже потрапляють у полон. Сьогодні захоплено начальника штабу військової частини, командир танкового батальйону. нещасних хлопців-строковиків ми "набрали" понад 300 осіб вже", — розповів Арестович.

Крім того, за словами радника очільника ОП, у Міністерстві оборони України збираються створити гарячу лінію для російських мам, за якою вони зможуть зателефонувати нашим фахівцям і дізнатися про долю своїх синів.

"Це наш жест доброї волі відносно російських матусь, чиїх дітей божевільний путінський режим вбиває пачками тут в Україні", — заявив Арестович.