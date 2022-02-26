Бої під Маріуполем: російські окупанти направляють до передмістя бригаду

Під Маріуполем збили черговий літак РФ.

В зоні проведення Операції об'єднаних сил наші захисники, попри атаки російських окупантів, тримають позиції.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"В зоні ООС наші тримають позиції, противник намагається атакувати, під Маріуполем збили черговий літак РФ. Неприємність під Маріуполем, туди висувається російська бригада з Мелітополя. Але наші знають про цю проблему, зустрічають її", - сказав Арестовиич.