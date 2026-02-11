Москва / © Getty Images

Сестра главного фигуранта коррупционной схемы в энергетике Тимура Миндича пользовалась квартирой в центре Москвы, которая принадлежит семье генерала армии РФ Николая Аброськина, занимавшего высокий пост в администрации президента РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в расследовании «Слідства.Інфо " и «Dnipro.media».

По информации журналистов, еще с 2014 года Любовь Миндич заказывала доставку товаров из московских магазинов на улицу Малая Бронная, что в районе Патриарших прудов российской столицы.

Эта же квартира указана как ее адрес проживания в профилях российских медицинских сервисов по состоянию на 2024 год.

Правда, в утечках из российских клиентских баз сестра Тимура Миндича упоминается как Любовь Журавлева — по фамилии ее мужа, российского бизнесмена Андрея Журавлева.

Журавлев на 70% владеет компанией «ЭКОБЕРЕНИЧЕ РУС» и имеет совместный бизнес с группой компаний «Регион», которая сотрудничает с российскими нефтяными гигантами, такими как «Роснефть» и «Тюменьнефтегаз».

Московская квартира площадью более 180 кв. м, адрес которой указывала как место жительства Любовь Журавлева (Миндич), согласно выписке права собственности, которую получили журналисты, от 2009 года принадлежит Елене Аброськиной.

Муж владелицы — генерал российской армии Николай Павлович Аброськин. Когда Владимир Путин стал президентом РФ он назначил этого российского генерала первым заместителем руководителя Управления делами президента РФ. На этой должности он находился до декабря 2020 года.

Ни владельцы квартиры, ни Любовь Миндич и ее семья не ответили на предложение журналистов прокомментировать эту информацию.

Тимур Миндич в комментарии журналистам заявил, что его сестра не имеет имущества в России и не ведет там никакой деятельности.

Напомним, ранее Любовь Миндич отказалась комментировать информацию о покупке ею недвижимости в Швейцарии, о которой говорится на обнародованных пленках НАБУ.