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- Украина
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"Шахеды" больше не видят цели: какое оружие применили ВСУ на Запорожье
Украинские операторы дронов наносили удары по сетям связи, через которые российские беспилотники обмениваются данными и передают видеосигнал.
Военнослужащие 422-го отдельного полка беспилотных систем «Luftwaffe» ВСУ с помощью дронов-камикадзе «Зозуля» смогли нарушить работу российских MESH-сетей, которые используются для управления ударными беспилотниками типа «Шахед», что привело к существенному уменьшению количества прицельных атак по Запорожской области.
Об этом в интервью проекту Радио Свобода «Крым.Реалии» заявил командир 422-го отдельного полка беспилотных систем «Luftwaffe» Николай Колесник с позывным «Тайсон».
По его словам, украинские операторы дронов наносили удары по сетям связи, через которые российские беспилотники обмениваются данными и передают видеосигнал.
«Главное — обрезать им эту связь, которую „Шахед“ ретрансляторами передает другим. У них тогда проблемы с управлением, с видеосигналом», — пояснил Колесник.
Командир отметил, что после уничтожения таких узлов связи количество эффективных атак российских дронов заметно сократилось.
«Это реально арифметика, это уменьшение, существенное уменьшение, в разы. Но это нужно делать постоянно, системно», — отметил он.
По словам военного, на отдельных участках украинским подразделениям удалось фактически оставить российские «Шахеды» без связи.
«Мы на определенном отрезке оставили „шахэды“ без связи, чтобы они не могли прицельно с видеосопровождением наносить поражения. Мне есть с чем сравнивать, потому что эту динамику я наблюдаю лично сам», — подчеркнул командир.
Колесник добавил, что полк планирует масштабировать этот опыт и передавать наработанные методики другим подразделениям Сил обороны.
Также он заявил, что благодаря применению дронов класса middle-strike украинские военные эффективно контролируют ситуацию в Запорожской области и наносят удары по целям в глубоком тылу противника, в частности во временно оккупированном Крыму.
Дрон «Зозуля»: что это за оружие
«Зозуля» — украинский ударный дрон-камикадзе, предназначенный для поражения целей в глубоком тылу противника. Беспилотник способен нести боевую часть массой до 50 килограммов и находиться в воздухе до девяти часов. Его крейсерская скорость составляет около 130 км/ч.
Аппарат оснащен системой визуальной навигации и защитой от спуфинга, что позволяет распознавать поддельные навигационные сигналы. «Кукушка» может выполнять задачи в сложных погодных условиях, в частности во время дождя, снега и при низких температурах.
Беспилотник имеет длину около 3,5 метра, размах крыльев почти 6 метров и взлетную массу около 150 килограммов, что делает его одним из самых мощных украинских дронов этого класса.
Напомним, сегодня, 6 июня, российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате обстрела повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры.