"Шахеды" больше не видят цели: какое оружие применили ВСУ на Запорожье

Российские "Шахеды"

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Военнослужащие 422-го отдельного полка беспилотных систем «Luftwaffe» ВСУ с помощью дронов-камикадзе «Зозуля» смогли нарушить работу российских MESH-сетей, которые используются для управления ударными беспилотниками типа «Шахед», что привело к существенному уменьшению количества прицельных атак по Запорожской области.

Об этом в интервью проекту Радио Свобода «Крым.Реалии» заявил командир 422-го отдельного полка беспилотных систем «Luftwaffe» Николай Колесник с позывным «Тайсон».

По его словам, украинские операторы дронов наносили удары по сетям связи, через которые российские беспилотники обмениваются данными и передают видеосигнал.

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«Главное — обрезать им эту связь, которую „Шахед“ ретрансляторами передает другим. У них тогда проблемы с управлением, с видеосигналом», — пояснил Колесник.

Командир отметил, что после уничтожения таких узлов связи количество эффективных атак российских дронов заметно сократилось.

«Это реально арифметика, это уменьшение, существенное уменьшение, в разы. Но это нужно делать постоянно, системно», — отметил он.

По словам военного, на отдельных участках украинским подразделениям удалось фактически оставить российские «Шахеды» без связи.

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«Мы на определенном отрезке оставили „шахэды“ без связи, чтобы они не могли прицельно с видеосопровождением наносить поражения. Мне есть с чем сравнивать, потому что эту динамику я наблюдаю лично сам», — подчеркнул командир.

Колесник добавил, что полк планирует масштабировать этот опыт и передавать наработанные методики другим подразделениям Сил обороны.

Также он заявил, что благодаря применению дронов класса middle-strike украинские военные эффективно контролируют ситуацию в Запорожской области и наносят удары по целям в глубоком тылу противника, в частности во временно оккупированном Крыму.

Дрон «Зозуля»: что это за оружие

«Зозуля» — украинский ударный дрон-камикадзе, предназначенный для поражения целей в глубоком тылу противника. Беспилотник способен нести боевую часть массой до 50 килограммов и находиться в воздухе до девяти часов. Его крейсерская скорость составляет около 130 км/ч.

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Аппарат оснащен системой визуальной навигации и защитой от спуфинга, что позволяет распознавать поддельные навигационные сигналы. «Кукушка» может выполнять задачи в сложных погодных условиях, в частности во время дождя, снега и при низких температурах.

Беспилотник имеет длину около 3,5 метра, размах крыльев почти 6 метров и взлетную массу около 150 килограммов, что делает его одним из самых мощных украинских дронов этого класса.

Напомним, сегодня, 6 июня, российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате обстрела повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры.

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