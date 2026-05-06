Стратегия на истощение: Украина готовится к летнему наступлению РФ и “критической зиме”
Несмотря на успешные удары украинских дронов по тылам врага, Киев отмечает критическую необходимость усиления ПВО, чтобы не допустить энергетического коллапса во время следующей зимы.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с европейскими лидерами и генсеком НАТО Марком Рютте в столице Армении Ереване на этой неделе предупредил о подготовке России к очередному наступлению летом и призвал срочно ускорить поставки систем противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры.
О деталях этих закрытых обсуждений и стратегических опасениях Киева на ближайшие полгода пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники.
Летнее наступление и ловушка позиционной войны
По словам источников, Зеленский ожидает усиления российского давления уже в ближайшие месяцы, хотя в настоящее время оккупационные войска РФ несут колоссальные потери и не могут продемонстрировать значительных успехов. Благодаря стремительному развитию беспилотных технологий, линия фронта во многом превратилась в зону позиционного противостояния, где любые маневры техники становятся заметными и уязвимыми еще на подходах.
В то же время, Украина активно перехватывает инициативу в воздухе, регулярно атакуя нефтяные терминалы и промышленные объекты глубоко в тылу врага — вплоть до Уральских гор. Однако Киев осознает, что успехи на фронте и в тылу РФ не снимают угрозы массированных ответных ударов, которые Кремль традиционно усиливает с наступлением холодов.
Ставка Путина на энергетический террор и Ближний Восток
Украинская сторона выражает серьезную обеспокоенность тем, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на смещение приоритетов США из-за конфликта на Ближнем Востоке. По мнению Киева, Кремль ожидает, что затяжная война Вашингтона против Ирана изнурит запасы американских ракет-перехватчиков, оставив украинское небо без должной защиты во время зимних морозов.
Именно поэтому Зеленский призывает европейских партнеров самостоятельно финансировать закупки американских Patriot через специальные программы, поскольку европейские аналоги типа SAMP/T не способны самостоятельно закрыть потребности Украины в борьбе с баллистикой.
«Нам нужно помочь друг другу подготовиться к зиме и справиться с энергетическими вызовами», — подчеркнул президент, добавив, что промедление с поставками ПВО в мае может иметь роковые последствия в декабре.
Подготовка к критическому зимнему сезону
Украинские власти начали подготовку к следующему отопительному сезону значительно раньше обычного, признавая сложность ситуации с поврежденной энергосистемой. Ремонтные бригады нуждаются не только в ресурсах для восстановления станций, но и в надежных укрытиях, защищенных от прямого попадания ракет, что требует дополнительных инженерных и финансовых усилий от партнеров.
Кроме срочных запросов на вооружение Киев предлагает Евросоюзу совместно разрабатывать новые системы борьбы с дронами. Однако некоторые западные чиновники считают, что такие проекты требуют слишком много времени, поэтому главным фокусом на ближайшие месяцы остается накопление готовых ракет к Patriot, чтобы Украина смогла выстоять во время критической зимы, на которую так надеется агрессор.
Напомним, Украина может инициировать закупку корейской ПВО , эффективной против маневровой баллистики. Корейские системы Cheongung-II можно получить через страны Ближнего Востока в обмен на защиту от дронов.