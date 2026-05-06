Стратегия на истощение: Украина готовится к летнему наступлению РФ и “критической зиме”

Украине необходимо усилить ПВО / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с европейскими лидерами и генсеком НАТО Марком Рютте в столице Армении Ереване на этой неделе предупредил о подготовке России к очередному наступлению летом и призвал срочно ускорить поставки систем противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры.

О деталях этих закрытых обсуждений и стратегических опасениях Киева на ближайшие полгода пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники.

Летнее наступление и ловушка позиционной войны

По словам источников, Зеленский ожидает усиления российского давления уже в ближайшие месяцы, хотя в настоящее время оккупационные войска РФ несут колоссальные потери и не могут продемонстрировать значительных успехов. Благодаря стремительному развитию беспилотных технологий, линия фронта во многом превратилась в зону позиционного противостояния, где любые маневры техники становятся заметными и уязвимыми еще на подходах.

В то же время, Украина активно перехватывает инициативу в воздухе, регулярно атакуя нефтяные терминалы и промышленные объекты глубоко в тылу врага — вплоть до Уральских гор. Однако Киев осознает, что успехи на фронте и в тылу РФ не снимают угрозы массированных ответных ударов, которые Кремль традиционно усиливает с наступлением холодов.

Ставка Путина на энергетический террор и Ближний Восток

Украинская сторона выражает серьезную обеспокоенность тем, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на смещение приоритетов США из-за конфликта на Ближнем Востоке. По мнению Киева, Кремль ожидает, что затяжная война Вашингтона против Ирана изнурит запасы американских ракет-перехватчиков, оставив украинское небо без должной защиты во время зимних морозов.

Именно поэтому Зеленский призывает европейских партнеров самостоятельно финансировать закупки американских Patriot через специальные программы, поскольку европейские аналоги типа SAMP/T не способны самостоятельно закрыть потребности Украины в борьбе с баллистикой.

«Нам нужно помочь друг другу подготовиться к зиме и справиться с энергетическими вызовами», — подчеркнул президент, добавив, что промедление с поставками ПВО в мае может иметь роковые последствия в декабре.

Подготовка к критическому зимнему сезону

Украинские власти начали подготовку к следующему отопительному сезону значительно раньше обычного, признавая сложность ситуации с поврежденной энергосистемой. Ремонтные бригады нуждаются не только в ресурсах для восстановления станций, но и в надежных укрытиях, защищенных от прямого попадания ракет, что требует дополнительных инженерных и финансовых усилий от партнеров.

Кроме срочных запросов на вооружение Киев предлагает Евросоюзу совместно разрабатывать новые системы борьбы с дронами. Однако некоторые западные чиновники считают, что такие проекты требуют слишком много времени, поэтому главным фокусом на ближайшие месяцы остается накопление готовых ракет к Patriot, чтобы Украина смогла выстоять во время критической зимы, на которую так надеется агрессор.

Напомним, Украина может инициировать закупку корейской ПВО , эффективной против маневровой баллистики. Корейские системы Cheongung-II можно получить через страны Ближнего Востока в обмен на защиту от дронов.

