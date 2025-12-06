Света не будет большую часть суток: "Укрэнерго" анонсировало ограничения на 7 декабря

Отключения света в Украине продолжатся в воскресенье, 7 декабря / © Pixabay

Реклама

Ситуация в энергосистеме остается сложной из-за массированных ударов врага по объектам инфраструктуры. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» обнародовала распоряжение по ограничениям электроснабжения на завтра, 7 декабря. Потребителям следует подготовиться к длительным перерывам в электроснабжении.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

График для населения и бизнеса

Согласно информации энергетиков, меры ограничения будут действовать во всех областях Украины без исключений.

Реклама

Для бытовых потребителей:

В период с 00:00 до 23:59 будут применяться графики почасовых отключений.

Объем ограничений будет значительным - будут отключать одновременно от 3 до 4 очередей . Это означает, что света может не быть большая часть суток (в формате 3-4 очередей суммарное время без электричества может достигать 12-16 часов и более, в зависимости от региона).

Для промышленности:

Графики ограничения мощности также будут действовать на протяжении всех суток — с 00:00 до 23:59 .

Причина и призывы к экономии

В «Укрэнерго» напоминают, что вынужденные отключения являются прямым следствием массированных ракетно-дроновых атак России на украинские электростанции и сети. Энергетики делают все возможное для обновления, но дефицит мощности остается ощутимым.

Компания обращает внимание на то, что время и объем ограничений могут изменяться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме. Актуальную информацию следует отслеживать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Реклама

«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно», – призвали энергетики.

Напомним, ДТЭК снова обновил графики отключений света на 6 декабря. В Киеве, Киевской и Одесской областях уже в третий раз за сутки изменились графики стабилизационного отключения электроэнергии.