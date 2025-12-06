- Дата публикации
- Украина
- 4026
- 2 мин
Света не будет большую часть суток: "Укрэнерго" анонсировало ограничения на 7 декабря
В воскресенье, 7 декабря, во всех регионах Украины будут действовать усиленные меры ограничения потребления на протяжении всех суток.
Ситуация в энергосистеме остается сложной из-за массированных ударов врага по объектам инфраструктуры. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» обнародовала распоряжение по ограничениям электроснабжения на завтра, 7 декабря. Потребителям следует подготовиться к длительным перерывам в электроснабжении.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».
График для населения и бизнеса
Согласно информации энергетиков, меры ограничения будут действовать во всех областях Украины без исключений.
Для бытовых потребителей:
В период с 00:00 до 23:59 будут применяться графики почасовых отключений.
Объем ограничений будет значительным - будут отключать одновременно от 3 до 4 очередей . Это означает, что света может не быть большая часть суток (в формате 3-4 очередей суммарное время без электричества может достигать 12-16 часов и более, в зависимости от региона).
Для промышленности:
Графики ограничения мощности также будут действовать на протяжении всех суток — с 00:00 до 23:59 .
Причина и призывы к экономии
В «Укрэнерго» напоминают, что вынужденные отключения являются прямым следствием массированных ракетно-дроновых атак России на украинские электростанции и сети. Энергетики делают все возможное для обновления, но дефицит мощности остается ощутимым.
Компания обращает внимание на то, что время и объем ограничений могут изменяться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме. Актуальную информацию следует отслеживать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно», – призвали энергетики.
Напомним, ДТЭК снова обновил графики отключений света на 6 декабря. В Киеве, Киевской и Одесской областях уже в третий раз за сутки изменились графики стабилизационного отключения электроэнергии.