В Украине без света 29 января оказались сотни населенных пунктов: в чем дело

Отключение света / © УНИАН

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру и непогода вызвали обесточивания по всей Украине. Сейчас во всех регионах действуют графики отключений света, а в отдельных областях введены экстренные меры.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

Из-за новых российских ударов по украинским объектам энергетической инфраструктуры утром были зафиксированы новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях.

Энергетические службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить оборудование, поврежденное в результате вражеских атак, и вернуть электроснабжение всем потребителям.

В результате российских обстрелов по всей территории Украины сейчас действуют ограничения мощности для промышленных предприятий, а также графики почасовых отключений для населения.

В ряде областей дополнительно введены аварийные обесточивания, которые будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Кроме того, из-за сложных погодных условий — гололеда и налипания мокрого снега — на утро полностью или частично оставался без электроэнергии 531 населенный пункт в семи регионах: Одесской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях. Аварийно-восстановительные бригады облэнерго уже работают над ликвидацией повреждений на линиях электропередач.

Напомним, 29 января по указанию «Укрэнерго» в отдельных населенных пунктах Броварского и Бориспольского районов Киевской области введены экстренные отключения света для стабилизации энергосистемы. Сейчас почасовые графики там не действуют, а подача электроэнергии является непрогнозируемой.

Заметим, эксперт Виктория Войцицкая заявила, что украинцам следует готовиться к жизни по графикам отключений света еще по крайней мере год или два, поскольку наступление тепла не решит проблему дефицита. Ситуация будет зависеть от темпов восстановления поврежденных объектов, интенсивности новых вражеских атак и скорости развертывания сети децентрализованной генерации.