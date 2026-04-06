Золото на миллионы и наличные: сотрудник ТЦК задекларировал средства, превышающие доходы

Золото / © Pixabay

Реклама

Работник Бучанского районного ТЦК Олег Коломиец задекларировал значительные денежные активы и драгоценности, что существенно превышает его официальные доходы.

Об этом говорится в материале "Экономической правды".

Согласно декларации за 2025 год, в собственности военнослужащего — золотые слитки почти на 7,7 млн грн, а также десятки тысяч долларов и евро наличными. В то же время его официальный годовой доход составил около 366 тыс. грн.

Реклама

Происхождение этих активов в декларации не разъясняется.

На фоне полномасштабной войны вопрос прозрачности в области мобилизации остается чувствительным. Эксперты обращают внимание, что вокруг процедур, связанных с воинским учетом, медкомиссиями и бронированием, формируется отдельный теневой рынок.

Речь идет о возможности получения отсрочек, статуса непригодности или других решений, влияющих на прохождение службы.

В то же время, закон предусматривает ответственность за такие действия. В частности, за предоставление неправомерной выгоды для должностных лиц предусмотрено наказание — от штрафа до лишения свободы.

Реклама

Ранее на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады прокурор Специализированной военной прокуратуры Киева заявлял, что в отдельных случаях за уклонение от мобилизации могут потребовать от 4 до 10 тысяч долларов.

Также военный и Герой Украины Владислав Стоцкий сообщал о возможных «прайсах» в ТЦК, после чего, по его словам, столкнулся с давлением.

