Золото на миллионы и наличные: сотрудник ТЦК задекларировал средства, превышающие доходы
Сотрудник Бучанского ТЦК задекларировал золото и наличные деньги на миллионы гривен, что значительно превышает его официальный доход.
Работник Бучанского районного ТЦК Олег Коломиец задекларировал значительные денежные активы и драгоценности, что существенно превышает его официальные доходы.
Об этом говорится в материале "Экономической правды".
Согласно декларации за 2025 год, в собственности военнослужащего — золотые слитки почти на 7,7 млн грн, а также десятки тысяч долларов и евро наличными. В то же время его официальный годовой доход составил около 366 тыс. грн.
Происхождение этих активов в декларации не разъясняется.
На фоне полномасштабной войны вопрос прозрачности в области мобилизации остается чувствительным. Эксперты обращают внимание, что вокруг процедур, связанных с воинским учетом, медкомиссиями и бронированием, формируется отдельный теневой рынок.
Речь идет о возможности получения отсрочек, статуса непригодности или других решений, влияющих на прохождение службы.
В то же время, закон предусматривает ответственность за такие действия. В частности, за предоставление неправомерной выгоды для должностных лиц предусмотрено наказание — от штрафа до лишения свободы.
Ранее на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады прокурор Специализированной военной прокуратуры Киева заявлял, что в отдельных случаях за уклонение от мобилизации могут потребовать от 4 до 10 тысяч долларов.
Также военный и Герой Украины Владислав Стоцкий сообщал о возможных «прайсах» в ТЦК, после чего, по его словам, столкнулся с давлением.
