Продукты и напитки, которые подрывают иммунитет: вы их употребляете ежедневно

Фастфуд вредит здоровью / © Associated Press

Некоторые популярные напитки и блюда могут вызвать воспаление, нарушать работу кишечника и ослаблять защитные функции организма.

Об этом пишет Еatthis.

Эксперты советуют исключить или ограничить потребление таких продуктов

Газированные напитки

Газировка способствует воспалительным процессам, особенно если человек в целом потребляет много калорий. В одном исследовании у участников, регулярно употреблявших сладкие газированные напитки, был зафиксирован повышенный уровень С-реактивного белка — маркера системного воспаления. Кроме того, жидкие калории легко превысить, что усиливает воспаление.

Фастфуд

Такие блюда могут провоцировать системные воспаления. Фастфуд, сочетающий жареные продукты, рафинированную муку и сахар, создает высококалорийные блюда, негативно влияющие на иммунные функции организма.

Алкоголь

Алкоголь ослабляет иммунную систему, поскольку организм воспринимает спирт как токсичное вещество и тратит ресурсы на его нейтрализацию. Кроме того, алкоголь усугубляет качество сна, а его дефицит снижает способность организма бороться с вирусами и простудными заболеваниями.

Жареное мясо

При сильном поджаривании мяса образуются конечные продукты гликирования (AGE), которые повышают уровень оксидативного стресса. Это может ослабить иммунную систему и увеличить риск развития рака толстой кишки.

Помните, не существует единственного чудо-продукта, который бы сам по себе вылечил или укрепил здоровье. Питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Выбирайте простые полезные продукты, готовьте их на пару, гриле, запекайте, чтобы извлечь максимальную пользу их питательного содержимого.

