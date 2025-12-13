Продукти та напої, які підривають імунітет: ви їх вживаєте щодня

Фаст фуд шкодить здоров’ю / © Associated Press

Реклама

Деякі популярні напої та страви можуть викликати запалення, порушувати роботу кишківника та ослаблювати захисні функції організму.

Про це пише Еatthis.

Експерти радять виключити або обмежити споживання таких продуктів

Реклама

Газовані напої

Газована вода сприяє запальним процесам, особливо якщо людина загалом споживає багато калорій. В одному дослідженні в учасників, які регулярно вживали солодкі газовані напої, був зафіксований підвищений рівень С-реактивного білка — маркера системного запалення. Крім того, рідкі калорії легко перевищити, що посилює запалення.

Фастфуд

Такі страви можуть провокувати системні запалення. Фастфуд, що поєднує смажені продукти, рафіноване борошно та цукор, створює висококалорійні страви, які негативно впливають на імунні функції організму.

Алкоголь

Алкоголь ослаблює імунну систему, оскільки організм сприймає спирт як токсичну речовину і витрачає ресурси на його нейтралізацію. Крім того, алкоголь погіршує якість сну, а його дефіцит знижує здатність організму боротися з вірусами та простудними захворюваннями.

Смажене м’ясо

Під час сильного підсмажування м’яса утворюються кінцеві продукти глікування (AGE), які підвищують рівень оксидативного стресу. Це може ослабити імунну систему та збільшити ризик розвитку раку товстої кишки.

Реклама

Пам’ятайте, не існує єдиного диво-продукта, який би сам собою вилікував чи зміцнив здоров’я. Харчування має бути збалансованим і різноманітним. Обирайте прості корисні продукти, готуйте їх на пару, грилі, запікайте, щоб отримати максимальну користь їхнього поживного вмісту.

Раніше повідомлялося, як «прокачати» імунітет без ліків. Більше про це читайте у новині.