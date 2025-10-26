Ученые назвали популярный напиток, который защищает от болезни Паркинсона

Кофе / © Pixabay

Новые научные данные свидетельствуют, что регулярное употребление кофе или чая может значительно уменьшить вероятность развития болезни Паркинсона — одного из самых распространенных неврологических заболеваний в мире.

Об этом пишет издание Daily Express US

Исследователи установили, что кофеин, который содержится в этих напитках, способен уменьшать оксидативный стресс — процесс, вызывающий повреждение клеток мозга и воспалительные реакции. Именно это, по мнению ученых, может объяснять защитный эффект кофе и чая для нервной системы.

Болезнь Паркинсона характеризуется тремором, скованностью мышц, проблемами с координацией движений и возникает из-за постепенного разрушения нейронов в области мозга, отвечающей за контроль движений.

Профессор медицины Сингапурской медицинской школы Duke-NUS Энг-Кин Тан объяснил, что результаты исследований в разных частях мира — от США до Азии — демонстрируют стабильную связь между употреблением кофе и снижением риска развития Паркинсона.

«Риск заболеть может снизиться примерно на 25-30%, если регулярно употреблять по 2-3 чашки кофе или чая ежедневно в течение десяти лет», — отметил ученый.

В 2010 году масштабный метаанализ 26 научных работ подтвердил, что высокий уровень потребления кофеина связан с более низкой вероятностью развития Паркинсона. Аналогичный эффект наблюдается не только при потреблении кофе, но и чая, а также напитков, содержащих кофеин — например кола или шоколад.

В то же время, как выяснили ученые, такого эффекта нет при употреблении кофе без кофеина. В 2023 году команда профессора Тана доказала, что даже люди, которые имеют генетическую предрасположенность к Паркинсону, могут уменьшить риск болезни, регулярно попивая кофе или чай.

Как еще уменьшить риск развития болезни Паркинсона

Эксперты советуют избегать контакта с пестицидами. Исследование Калифорнийского университета показало, что воздействие таких веществ, как зирам, манеб и паракват, может существенно повышать риск развития Паркинсона у работников сельского хозяйства.

Джефф Бронстайн, директор программы расстройств движения при UCLA, подчеркнул:

«Следует минимизировать контакт с химикатами, особенно при употреблении овощей и фруктов, которые часто содержат остатки пестицидов, например клубника. Независимо от того, покупаете вы органическую или обычную продукцию — ее обязательно нужно мыть перед употреблением.»

Еще одна рекомендация — установить фильтры для воды. Согласно исследованию 2002 года, в 44% образцов грунтовых вод в США обнаружили промышленные растворители, а в 38% — остатки пестицидов. Поэтому очистка питьевой воды является важной профилактической мерой.

В итоге, ученые отмечают: простые ежедневные привычки — например чашка кофе или чая утром, внимательность к качеству воды и пищи — могут играть заметную роль в сохранении здоровья мозга и предотвращении развития серьезных неврологических болезней.

