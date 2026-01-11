Даріка Мур / © Associated Press

Реклама

У Міссісіпі чоловік на ім’я Даріка Мур убив шістьох людей, зокрема семирічну дівчинку.

Про це повідомляє газета New York Post.

За даними влади, 24-річний чоловік застрелив кількох членів своєї сім’ї та пастора у трьох різних місцях неподалік міста Вест-Пойнт. За даними поліції, це сталося після того, як його плани вчинити сексуальне насильство над однією з жертв були зірвані родичами.

Реклама

«Це справді вразило нас. За майже 30 років — це один із найскладніших випадків, з якими мені колись доводилося працювати», — повідомив на прес-конференції шериф округу Клей Едді Скотт.

Увечері у п’ятницю, 9 січня (за американським часом), Мур вбив свого 67-річного батька, свого 55-річного дядька та свого старшого брата.

Слідчі заявили, що після вбивств він викрав вантажівку брата і втік з місця злочину. Поліція та спецслужби розпочали масштабну операцію з його розшуку.

За даними поліції, чоловік поїхав до свого другого будинку, де спробував вчинити сексуальний напад на іншу жертву.

Реклама

Там зловмисник убив семирічну дівчинку.

«Я не розумію, який мотив міг бути у людини, яка вбила семирічну дитину», — сказав з цього приводу шериф.

Зголом він застрелив ще двох братів, один із убитих був пастором місцевої церкви. Після останнього вбивства Мур продовжив свою втечу, але його затримали наступного дня.

Окружний прокурор Скотт Колом заявив, що справу буде переглянуто щодо застосування смертної кари, назвавши її «найжахливішою з можливих».

Реклама

Раніше повідомлялося, що у Каліфорнії святкування дня народження дитини обернулося трагедією. Унаслідок стрілянини загинули чотири особи, серед них — діти.