Дрони знову паралізували роботу аеропорту Мюнхена

Аеропорт Мюнхена / © Bild

Міжнародний аеропорт Мюнхена вже другу ніч поспіль змушений призупиняти роботу через повідомлення про дрони неподалік злітно-посадкових смуг.

Про це інформує BILD.

Ситуація спричинила масові затримки та перенаправлення рейсів.

Увечері п’ятниці авіасполучення Німеччини знову опинилося під загрозою. О 21:28 диспетчери зупинили всі злети та посадки в аеропорту Мюнхена після сигналів про можливі безпілотники.

Федеральна поліція наголосила: «Безпека понад усе», — тому було ухвалено рішення про тимчасове блокування рейсів.

До операції залучено всі сили поліції Мюнхена, які перевіряють повідомлення та ведуть пошуки апаратів. Наразі невідомо, як довго триватиме заборона на польоти, однак обмеження пояснюють необхідністю мінімізувати ризики для пасажирів і екіпажів.

На офіційному сайті аеропорту вказано: «Увечері 3 жовтня німецька служба управління повітряним рухом (DFS) обмежила виконання рейсів у Мюнхені через непідтверджені спостереження дронів і призупинила їх до подальшого повідомлення».

Раніше повідомлялося, що ввечері, 2 жовтня, в районі аеропорту Мюнхена були помічені невідомі дрони, в результаті чого летовище припиняло роботу на сім годин.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр німецької Баварії Маркус Седер закликав посилити протиповітряну оборону Німеччини та просить дозволити поліції збивати дрони.