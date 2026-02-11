Норвегія готується до війни з РФ: міністр оборони назвав неочевидну причину

Прапор Норвегії / © pixabay.com

У Норвегії готуються до потенційної війни з РФ. Голова Міноборони Ейрік Крістофферсен заявив, що Москва може вдатися до захоплення частини території, щоб убезпечити свої ядерні сили на Крайній Півночі.

Про це повідомляє The Guardian.

Сценарій вторгнення РФ до Норвегії

Начальник міністерства оборони Норвегії, генерал Ейрік Крістофферсен, заявив, що країна враховує ризик можливого вторгнення росіян. Йдеться передусім про сценарій, за якого Росія діятиме для захисту власної ядерної інфраструктури, розташованої поблизу норвезького кордону.

«Ми не виключаємо спроби захоплення території Росією як частини їхнього плану із захисту власних ядерних можливостей, що є єдиним, що в них залишилося і що реально загрожує Сполученим Штатам», — наголосив Крістофферсен.

За його словами, значна частина російського ядерного арсеналу зосереджена на Кольському півострові — неподалік Норвегії. Там розміщені атомні підводні човни, ракети наземного базування та літаки, здатні нести ядерну зброю. У разі конфлікту з НАТО ці сили матимуть ключове значення. Це, наголошує він, все ще на порядку денному.

«Бо для Росії це все ще варіант — діяти так, щоб гарантувати захист своїх ядерних можливостей, зокрема потенціалу другого удару. Саме до такого сценарію в Арктиці ми готуємося», — пояснив генерал.

Водночас він зазначив, що наразі Росія не має таких самих завойовницьких цілей щодо Норвегії, як щодо України чи інших пострадянських країн.

Крістофферсен також розкритикував заяви Дональда Трампа про те, що союзники США нібито не воювали на передовій в Афганістані. Генерал, який неодноразово проходив службу в цій країні, назвав такі твердження безпідставними.

«Ми точно були на передовій. Виконували повний спектр завдань — від затримання лідерів „Талібану“ до навчання афганців і ведення розвідки. Ми втратили 10 норвежців. Я втратив там друзів. Тож для нас це звучало безглуздо», — заявив він.

Окремо очільник оборони Норвегії прокоментував твердження Трампа щодо можливих військових інтересів Китаю та Росії у Гренландії.

«Ми маємо дуже хороше розуміння того, що відбувається в Арктиці завдяки нашій розвідці, і не бачимо нічого подібного в Гренландії… Ми бачимо російську активність із їхніми підводними човнами та підводними програмами у традиційній частині Арктики… але це не про Гренландію, а про вихід до Атлантики», — зазначив Крістофферсен.

Він також додав, що Норвегія підтримує робочі контакти з Росією щодо безпеки в регіоні та виступає за створення прямого військового каналу зв’язку між країнами для запобігання можливій ескалації.

