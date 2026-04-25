Податковий рай: яка європейська країна виявилась найприваблівішою для заможних людей зі всього світу

Італія переманює мільйонерів з усього світу своєю лояльною податковою системою

Реклама

Італія несподівано перетворилася на головний магніт для заможних мігрантів, пропонуючи їм безпрецедентні податкові послаблення. Така агресивна політика щодо залучення мільйонерів уже викликала гостру критику з боку сусідньої Франції, яка через високі податки на розкіш стрімко втрачає своїх найзаможніших громадян.

Про те, які саме фінансові механізми змушують європейських айтівців та фінансистів пакувати валізи, пише BBC.

Фіксований податок та відсутність зборів на майно

Головною принадою для іноземців стала можливість оформити статус податкового резидента зі сплатою фіксованого щорічного податку на доходи з-за кордону. Наразі ця межа становить 300 тисяч євро на рік, і сума не збільшується, навіть якщо реальні прибутки людини вимірюються десятками мільйонів. Єдиним винятком залишаються громадяни США, які за американським законодавством зобов’язані сплачувати податки на доходи по всьому світу незалежно від місця проживання.

Реклама

Крім того, італійське законодавство максимально лояльне до власників нерухомості: тут немає податку на велике майно, а під час купівлі першого житла нотаріальні збори зведені до мінімуму. Значна різниця криється і в правилах успадкування, адже в Італії майно вартістю до одного мільйона євро передається нащадкам безкоштовно, а все, що вище цієї суми, оподатковується за ставкою лише 4%.

Втеча з Великої Британії та проблеми Дубаю

Остання хвиля міграції мільйонерів спричинена не лише привабливістю Італії, а й погіршенням умов в інших фінансових центрах. За словами експертів, після зміни податкових правил для іноземців у Великій Британії багато заможних фінансистів почали залишати Лондон. Водночас війна на Близькому Сході похитнула позиції традиційного «раю для багатіїв» — Дубаю. Фахівці з міграції капіталу прогнозують, що в разі затяжного конфлікту в регіоні заможні експати почнуть активно шукати безпечніші європейські альтернативи.

«Коли звикаєш не платити податки, важко повернутися до високих ставок. До того ж люди поступово відвикають від податкової звітності та бюрократії», — пояснив паризький податковий юрист Жером Барре.

Попри те, що перенесення бізнесу та переїзд потребують значної підготовки та сплати «податку на вихід» у рідній країні, фінансова вигода та стабільність роблять Італію безперечним лідером серед заможних мігрантів.

Реклама

