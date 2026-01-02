- Дата публікації
Багато загиблих на курорті у Швейцарії: чому ідентифікація тіл триватиме декілька днів
Опіки, яких зазнали жертви масштабної пожежі, є настільки серйозними, що для ідентифікації тіл може знадобитися кілька днів.
Святкування Нового року в елітному швейцарському селищі Кран-Монтана обернулося жахливою трагедією: пожежа в барі забрала життя близько 40 людей. Наразі слідчі працюють над ідентифікацією сильно обгорілих останків, намагаючись встановити імена всіх загиблих у цій катастрофі.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Опіки, яких зазнали переважно молоді відвідувачі бару Le Constellation, є настільки серйозними, що, за словами швейцарських посадовців, для ідентифікації тіл може знадобитися кілька днів.
«Першочерговим завданням є ідентифікація всіх тіл», — заявив мер Кран-Монтани Ніколя Феро на пресконференції в четвер. За його словами, це може зайняти кілька днів.
Батьки зниклих безвісти молодих людей з тривогою просили надати інформацію про їхніх близьких, а іноземні посольства поспішали з’ясувати, чи є серед жертв однієї з найгірших трагедій, що сталися в сучасній Швейцарії, їхні громадяни.
Матіас Рейнар, глава уряду кантону Вале, повідомив, що експерти використовують для цього зразки зубів і ДНК.
«Вся ця робота має бути виконана, інформація є настільки жахливою і делікатною, що нічого не можна повідомляти сім’ям, доки ми не будемо впевнені на 100 відсотків», — сказав він.
Причина пожежі залишається невідомою. Швейцарська влада заявила, що, судячи з усього, це не був теракт.
Деякі свідчення тих, хто вижив, та відео в соціальних мережах, говорять про те, що стеля бару могла спалахнути, коли занадто близько до неї опинилися бенгальські вогні.
Мешканці Кран-Монтани, яка відома не тільки як популярне місце для лижників, але й для гольфістів, були вражені цією пожежею. Багато хто знав жертв, а деякі сказали, що їм пощастило, що вони самі не були у цьому барі.
Десятки людей залишили квіти або запалили свічки на імпровізованому вівтарі у Кран-Монтані.
Як повідомляли, пожежа сталася на гірськолижному курорті Швейцарії у барі під час святкування Нового року.
У МЗС Італії заявили, що отримали від швейцарської поліції інформацію про 40 загиблих. Згодом цю інформацію публічно підтвердила поліція. Також постраждали 115 осіб, багато з яких отримали серйозні травми.