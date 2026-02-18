ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
380
Час на прочитання
1 хв

"Це виходить за межі будь-якої людської моралі": Тихий про рішення МОК щодо росіянки з табличкою України

Росіянка Анастасія Кучерова несла табличку «Україна» на відкритті Ігор-2026, чим викликала обурення в Україні та за її межами. Рішення МОК вже прокоментував речник МЗС Георгій Тихий.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Збірна України

Збірна України / © Associated Press

У МЗС відреагували на інцидент із табличкою України в руках росіянки на відкритті зимових Олімпійських ігор у Мілані. Його назвали абсолютно ганебним.

Про це повідомляє МЗС.

Речник МЗС назвав цей факт «огидним».

«Це виходить за межі будь-якої людської моралі та будь-яких принципів. Чесно кажучи, це важко навіть описати словами» — наголосив Тихий, підкресливши, що така ситуація є «ганебною і неприйнятною».

Як ми писали, на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані табличку з написом «Україна» несла росіянка Анастасія Кучерова. Таке рішення МОК сприйняли вкрай обурливо. Кучерова, яка 14 років проживає в Італії, пояснила цей крок символічним протестом проти війни. Водночас дівчина додала, що розуміла право українців, які йшли поруч, на гнів до будь-якого росіянина. Вона також сказала, що не відвідувала Росію від 2018 року й побоюється наслідків своїх слів для знайомих у РФ.

Дата публікації
Кількість переглядів
380
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie