"Це виходить за межі будь-якої людської моралі": Тихий про рішення МОК щодо росіянки з табличкою України

Збірна України / © Associated Press

У МЗС відреагували на інцидент із табличкою України в руках росіянки на відкритті зимових Олімпійських ігор у Мілані. Його назвали абсолютно ганебним.

Про це повідомляє МЗС.

Речник МЗС назвав цей факт «огидним».

«Це виходить за межі будь-якої людської моралі та будь-яких принципів. Чесно кажучи, це важко навіть описати словами» — наголосив Тихий, підкресливши, що така ситуація є «ганебною і неприйнятною».

Як ми писали, на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані табличку з написом «Україна» несла росіянка Анастасія Кучерова. Таке рішення МОК сприйняли вкрай обурливо. Кучерова, яка 14 років проживає в Італії, пояснила цей крок символічним протестом проти війни. Водночас дівчина додала, що розуміла право українців, які йшли поруч, на гнів до будь-якого росіянина. Вона також сказала, що не відвідувала Росію від 2018 року й побоюється наслідків своїх слів для знайомих у РФ.