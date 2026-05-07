У Польщі 14-річний хлопець вбив 13-річну дівчинку: жахливі подробиці стали відомі через рік

У Польщі хлопець вбив свою 13-річну подругу та інсценував її самогубство. Рідні дівчинки не вірили у суїцид та домоглися розслідування трагедії.

У Польщі підліток вбив свою подругу

У Польщі підліток вбив свою подругу / © Dziennik

У Польщі 14-річний хлопець вбив свою 13-річну подругу та інсценував її самогубство. Тільки через рік поліція встановила причину смерті підлітки.

Про це пише польське видання Onet.

Підлітка мешкала у невеликому селі поблизу Нового Томисла у Польщі. У березні 2025 року дівчина пішла з дому і загадково зникла. Незабаром у сусідньому лісі було знайдено її тіло. Перший огляд вказував на те, що вона вчинила самогубство шляхом повішення. Прокуратура розпочала розслідування, щоб з’ясувати, чи не підбурював її хтось до самогубства. У Польщі це стандартна процедура в таких випадках.

«Ця справа з самого початку викликала багато запитань. Родина померлої не вірила в її самогубство, вказуючи, що у неї не було жодного мотиву і ніщо не вказувало на те, що вона могла накласти на себе руки. Крім того, з висновку експертів після розтину — хоча він і не пояснював усього — випливало, що до її смерті могли бути причетні треті особи. Кілька місяців тому аналіз слідчих привів до висновку, що до її смерті причетний її 14-річний знайомий. Його затримали та допитали. Мотив злочину до кінця не з’ясований. Відомо, що вони добре знали один одного і були у близьких стосунках», — повідомляє джерело Onet.

Як повідомляється з неофіційних джерел, під час допиту хлопець зізнався у вбивстві подруги, а потім — у інсценуванні самогубства. На момент скоєння злочину йому було 14 років, тому його справу передали з Познанської окружної прокуратури до суду у справах сім’ї, який перейняв провадження.

«З огляду на характер справи, а саме те, що вона стосується неповнолітніх, ми не надаємо детальної інформації. Відповідно до наших висновків, справа була передана до суду», — повідомив ЗМІ у своєму повідомленні прокурор Лукаш Вавжиняк, речник Познанської окружної прокуратури.

Нагадаємо, у Польщі вбили 35-річного українця. Триває розслідування трагедії.

