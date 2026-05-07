У Сочі та Сіріусі пролунали вибухи: росіяни інформують про атаку дронів

У російському Сочі, Сіріусі та Адлері вночі 7 травня пролунала серія вибухів. Російська влада заявляє про роботу ППО через атаку безпілотників з боку Чорного моря.

За повідомленнями російських Telegram-каналів, жителі Сочі, Сіріуса та Адлера чули кілька вибухів і бачили спалахи в небі. За словами очевидців, сили протиповітряної оборони нібито збивали повітряні цілі над акваторією Чорного моря.

Російські пабліки стверджують, що безпілотники летіли на низькій висоті. У районі Дагомиса також увімкнули сирену повітряної небезпеки.

Офіційної інформації про постраждалих або руйнування наразі немає. Місцева влада закликала мешканців залишатися в укриттях та дотримуватися заходів безпеки.

Незалежного підтвердження заяв про атаку безпілотників наразі немає.

У російських пабліках поширюється інформація про ракетний удар по території підприємства «ВНІІР-Прогрес» у Чебоксарах. Повідомляється, що атаку нібито було завдано ракетою FP-5 «Фламінго», проте офіційного підтвердження типу озброєння наразі немає.

Підприємство спеціалізується на виробництві захищених навігаційних систем, зокрема модулів «Комета», які використовуються у російських безпілотниках і ракетах. Опубліковані кадри фіксують пошкодження будівель і задимлення, а масштаби руйнувань на об’єкті наразі уточнюються.

Зранку 5 травня у Чебоксарах пролунала серія вибухів через атаку безпілотників, імовірно, типу «Лютий». Під повторний удар за добу потрапив завод стратегічного значення «ВНІІР-Прогрес», над яким зафіксували густий стовп диму.

Місцеві мешканці скаржаться на відсутність ефективної роботи ППО, водночас влада заявляє про збиття цілей. Додатково зафіксовано падіння уламків безпілотника на місцевий торговий центр, що призвело до пошкодження будівлі.

