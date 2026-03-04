ТСН у соціальних мережах

Світ
1 хв

Удар по консульству США, загострення війни на Близькому Сході та бої на фронті: головні новини ночі 4 березня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Іран

Іран / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 березня 2026 року:

  • МАГАТЕ: доказів створення Іраном ядерної бомби немає — але занепокоєння залишається Читати далі –>

  • У Дубаї біля американського консульства стався удар безпілотника Читати далі –>

  • ЗСУ вирівнюють фронт на Гуляйпільському напрямку: ворог втрачає плацдарми на західному березі Гайчуру Читати далі –>

  • Війна на Близькому Сході набирає обертів: кількість загиблих уже наближається до тисячі Читати далі –>

  • Мерц після зустрічі з Трампом зробив заяву про Україну: Європа не дозволить домовлятися без неї Читати далі –>

